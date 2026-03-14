Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0: Gols, resumo e tabela (14)

A noite deste sábado (14) foi de absoluto domínio rubro-negro no Rio de Janeiro. Em um clássico carioca que prometia equilíbrio, o Flamengo vence o Botafogo com autoridade, aplicando um sonoro 3 a 0 em pleno estádio Nilton Santos. Com uma atuação de gala no primeiro tempo e aproveitando a vantagem numérica na etapa final, o Mais Querido não deu chances ao rival alvinegro.

Os gols que construíram a goleada foram marcados por Samuel Lino, Léo Pereira (em uma bela cobrança de falta) e pelo artilheiro Pedro. A derrota acende um sinal de alerta no Botafogo, que sofreu com a expulsão e viu seu sistema defensivo desmoronar.

O ContilNet traz o resumo do atropelo rubro-negro e como fica a situação das equipes na classificação do Brasileirão.

⚽ Como foi o jogo: Amasso rubro-negro desde o início

O Flamengo não quis saber de estudar o adversário e impôs seu ritmo logo nos primeiros minutos de jogo, empurrando o Botafogo para o seu campo de defesa. A pressão surtiu efeito rápido.

O primeiro gol (Samuel Lino, 12′ 1T): A superioridade virou bola na rede cedo. Após boa trama ofensiva, Guillermo Varela encontrou Samuel Lino em ótimas condições. O atacante não perdoou e abriu o placar para o delírio da Nação.

O segundo gol (Léo Pereira, 46′ 1T): Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o fim, brilhou a estrela do “zagueiro artilheiro”. Léo Pereira cobrou uma falta com perfeição aos 46 minutos, ampliando a vantagem em um momento crucial e jogando um balde de água fria na equipe da casa.

Na volta do intervalo, o cenário ficou ainda mais dramático para o Alvinegro. Já atuando com um jogador a menos após uma expulsão, o Botafogo não conseguiu conter o ímpeto do Flamengo.

O terceiro gol (Pedro, 3′ 2T): Logo aos três minutos do segundo tempo, o golpe de misericórdia. O artilheiro Pedro aproveitou o espaço na defesa desarrumada do rival, marcou o terceiro e transformou a vitória em goleada, liquidando a fatura.

A partir daí, o time de Tite apenas administrou a posse de bola e o relógio, garantindo os três pontos com tranquilidade.

📊 Como fica a Tabela do Brasileirão?

O atropelo no clássico muda o panorama das duas equipes na tabela. O Flamengo ganha um fôlego imenso e moral para a sequência da temporada, somando pontos valiosos fora de casa, enquanto o Botafogo terá que juntar os cacos após ser dominado em seus próprios domínios.

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Por: Redação