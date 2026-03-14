Flamengo vence Botafogo por 3 a 0 em clássico e sobe na tabela do Brasileirão

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na noite deste sábado (14), em clássico disputado no Estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 10 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela da competição. Já o Botafogo permaneceu com apenas três pontos e caiu para a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

O confronto também contou com a presença do técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, que acompanhou a partida das arquibancadas ao lado de membros da comissão técnica. O treinador está observando jogos do campeonato antes da convocação da equipe nacional prevista para os próximos dias.

O Flamengo abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, a defesa do Botafogo não conseguiu afastar a bola e ela sobrou para Samuel Lino dentro da área. O atacante finalizou e contou com desvio na defesa para balançar as redes.

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Aos 46 minutos, Léo Pereira ampliou a vantagem ao cobrar falta com precisão. Ainda antes do intervalo, o Botafogo perdeu um jogador: o zagueiro Alexander Barboza foi expulso após falta em Pedro, que avançava em direção ao gol. A decisão foi confirmada após revisão do VAR pelo árbitro Anderson Daronco.

Logo no início do segundo tempo, o Flamengo marcou o terceiro. Guillermo Varela recebeu passe em profundidade de Lucas Paquetá, avançou pela direita e cruzou para Pedro completar para o gol, definindo o placar.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (18). Já o Flamengo volta a campo um dia depois, quando recebe o Clube do Remo. Ambas as partidas serão válidas pela 7ª rodada da competição.