Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o título do Campeonato Carioca

fluminense-e-flamengo-jogam-por-titulo-do-campeonato-carioca
Fluminense e Flamengo/ Foto: Reprodução

O Clube de Regatas do Flamengo conquistou neste domingo (8) o título do Campeonato Carioca após vencer o Fluminense Football Club na final disputada em jogo único no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A decisão terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a disputa diretamente para os pênaltis. Nas cobranças, o Flamengo levou a melhor e venceu por 5 a 4, garantindo o troféu estadual.

Com destaque para o goleiro Rossi, Rubro-Negro garantiu mais um título estadual.

Com destaque para o goleiro Rossi, Rubro-Negro garantiu mais um título estadual/ Foto: Reprodução

O grande destaque da final foi o goleiro argentino Agustín Rossi, que defendeu duas cobranças na disputa e ajudou a assegurar a vitória rubro-negra.

Com a conquista, o Flamengo chegou ao 40º título do Campeonato Carioca, ampliando ainda mais a liderança como maior campeão da competição. O triunfo também representou o tricampeonato estadual consecutivo do clube.

Durante a partida, o clássico foi marcado por forte equilíbrio entre as equipes. O Flamengo criou boas oportunidades no segundo tempo, enquanto o Fluminense também levou perigo em contra-ataques, mas os goleiros tiveram atuações decisivas e impediram gols no tempo normal.

Na disputa de pênaltis, o Rubro-Negro converteu suas cobranças com eficiência e contou com erros do adversário para confirmar o título diante de milhares de torcedores presentes no Maracanã.

A final marcou mais um capítulo da histórica rivalidade do Fla-Flu, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro.

