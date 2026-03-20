20/03/2026
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Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Brasileirão Feminino: Confira onde assistir ao vivo ao jogo entre Flamengo e Cruzeiro nesta sexta-feira

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Divulgação/TV Brasil

A bola rola para um dos confrontos mais aguardados da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino nesta sexta-feira (20/03). Flamengo e Cruzeiro se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em um duelo direto pelas primeiras posições da tabela.

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Ambas as equipes chegam para o confronto com 7 pontos conquistados em três jogos, ostentando campanhas idênticas de duas vitórias e um empate.

Como chegam as equipes?

O Flamengo ocupa a quarta posição e vem de um início sólido sob o comando de sua comissão técnica. Jogando em casa, as Rubro-negras buscam manter a invencibilidade e ultrapassar as mineiras na classificação geral.

Com informações do CNN Brasil.

Já o Cruzeiro, que figura em segundo lugar pelo critério de desempate, chega embalado após vencer o clássico contra o Atlético-MG por 3 a 1 na última rodada. As “Cabulosas” demonstraram um poder ofensivo eficiente e prometem dificultar a vida das mandantes no Rio.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva para todo o Brasil:

  • Canal: SporTV (TV fechada)

Ficha técnica: Flamengo x Cruzeiro

  • Data: Sexta-feira, 20/03/2026

  • Horário: 21h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

  • Competição: Brasileirão Feminino – 4ª Rodada

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