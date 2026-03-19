19/03/2026
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Flamengo x Remo onde assistir e prováveis escalações (19)

Não vai passar na Globo! Saiba onde assistir ao vivo ao duelo no Maracanã e veja o timaço que o Flamengo preparou com jogadores de Seleção Brasileira.

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Bola no gramado do Maracanã aguardando o apito inicial para Flamengo x Remo pelo Brasileirão.
Foto: Divulgação

A noite desta quinta-feira (19) reserva grandes emoções para a Nação Rubro-Negra. A partir das 20h (horário de Brasília), o Flamengo recebe o Remo no Maracanã em mais um duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Com o time carioca embalado e repleto de estrelas, a principal dúvida do torcedor neste momento é sobre flamengo x remo onde assistir e como as equipes vão a campo.

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O ContilNet preparou um guia completo para você acompanhar este jogaço. Confira abaixo a exclusividade da transmissão na TV fechada, o retorno de peças fundamentais no time de Leonardo Jardim e os problemas por lesão que assombram o Leão Azul.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

Atenção, Nação: o duelo desta noite não terá transmissão na TV aberta (Globo) ou no SporTV. Quem quiser acompanhar cada lance direto do Maracanã terá apenas uma opção oficial:

📋 Prováveis Escalações: Fla de Seleção e Remo com desfalques

As duas comissões técnicas vivem realidades opostas para montar o 11 inicial desta noite. O Rubro-Negro tem força máxima e jogadores de Copa do Mundo, enquanto o Remo sofre com o departamento médico.

A situação do Flamengo: O técnico Leonardo Jardim tem motivos para sorrir e pode repetir o mesmo time que bateu o Botafogo no clássico. A equipe conta com Danilo e Léo Pereira, recém-convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira pré-Copa do Mundo. O meia De la Cruz, poupado na última rodada, volta a ser relacionado. As únicas baixas são Saúl e Bruno Henrique, que seguem no DM.

  • O provável Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta (Carrascal); Samuel Lino e Pedro.

A situação do Remo: Pelo lado paraense, o técnico Léo Condé terá que mexer na estrutura da equipe. O lateral João Lucas, que saiu lesionado contra o Coritiba, está fora e dá lugar a Marcelinho. No ataque, Eduardo Melo sofreu uma lesão no bíceps e é desfalque certo, enquanto o meia Diego Hernández ainda é tratado como dúvida.

  • O provável Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Sávio; Picco, Zé Ricardo, Patrick e Vitor Bueno; Jajá e Alef Manga.

Por: Redação ContilNet

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