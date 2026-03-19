19/03/2026
ContilPop
0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (19/03) para enfrentar o Remo, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h (horário de Brasília) e promete movimentar as torcidas no Rio de Janeiro e no Pará.
Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (19/03) para enfrentar o Remo, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h (horário de Brasília) e promete movimentar as torcidas no Rio de Janeiro e no Pará.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Flamengo x Remo onde assistir ao vivo escalações é o termo mais buscado pelos torcedores que querem acompanhar todos os lances da rodada.

O Rubro-Negro busca os três pontos para se manter no topo da tabela e brigar pela liderança, enquanto o Leão Azul tenta surpreender o gigante carioca fora de casa para subir na classificação e se distanciar da zona perigosa.

Onde Assistir e Horário

  • Transmissão: Premiere (Pay-per-view) e SporTV (TV Fechada).

  • Horário: 20h (horário de Brasília).

  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Prováveis Escalações

Flamengo (Técnico: Tite) O Rubro-Negro deve ir a campo com força máxima, contando com a criatividade de Arrascaeta e o faro de gol de Pedro. A equipe foca no controle de posse de bola para sufocar o adversário desde o início.

  • Provável time: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Remo (Técnico: Gustavo Morínigo) O Leão aposta em uma estratégia reativa, fechando os espaços na defesa e explorando a velocidade nos contra-ataques para tentar calar o Maracanã.

  • Provável time: Marcelo Rangel; Thalys, Bruno Bispo, Ícaro, Raimar; Jáderson, Giovanni Pavani, Curuá; Kelvin, Marco Antônio e Ribamar.

Expectativa para o Jogo

Com o Maracanã lotado, o favoritismo recai sobre o Flamengo, que vive uma fase de estabilidade defensiva. Por outro lado, o Remo é conhecido por sua entrega em jogos grandes, o que pode transformar a partida em um teste de paciência para o time carioca.

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.