O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (19/03) para enfrentar o Remo, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h (horário de Brasília) e promete movimentar as torcidas no Rio de Janeiro e no Pará.
O Rubro-Negro busca os três pontos para se manter no topo da tabela e brigar pela liderança, enquanto o Leão Azul tenta surpreender o gigante carioca fora de casa para subir na classificação e se distanciar da zona perigosa.
Onde Assistir e Horário
-
Transmissão: Premiere (Pay-per-view) e SporTV (TV Fechada).
-
Horário: 20h (horário de Brasília).
-
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).
Prováveis Escalações
Flamengo (Técnico: Tite) O Rubro-Negro deve ir a campo com força máxima, contando com a criatividade de Arrascaeta e o faro de gol de Pedro. A equipe foca no controle de posse de bola para sufocar o adversário desde o início.
-
Provável time: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.
Remo (Técnico: Gustavo Morínigo) O Leão aposta em uma estratégia reativa, fechando os espaços na defesa e explorando a velocidade nos contra-ataques para tentar calar o Maracanã.
-
Provável time: Marcelo Rangel; Thalys, Bruno Bispo, Ícaro, Raimar; Jáderson, Giovanni Pavani, Curuá; Kelvin, Marco Antônio e Ribamar.
Expectativa para o Jogo
Com o Maracanã lotado, o favoritismo recai sobre o Flamengo, que vive uma fase de estabilidade defensiva. Por outro lado, o Remo é conhecido por sua entrega em jogos grandes, o que pode transformar a partida em um teste de paciência para o time carioca.