Flávia Alessandra se despede do platinado e muda o visual para nova novela da Globo

Acabou de vez para Sandra! Flávia Alessandra deu adeus à sua personagem em “Êta Mundo Melhor!” e já está pronta para um novo projeto. Neste domingo (15/3), a atriz compartilhou nas redes sociais que já mudou o visual para encarar sua nova personagem na novela “Quem Ama Cuida”, da Globo. Além de escurecer os fios, ela também colocou apliques e alongou o cabelo para a nova fase na televisão.
Em imagens compartilhadas pela Globo, Flávia aparece com o novo visual, posando com os cabelos mais escuros e levemente iluminados na parte frontal. Além disso, os fios surgem mais longos e volumosos. “Eita, perfeição!”, brincou a emissora na legenda da publicação, revelando que a mudança faz parte da nova novela das nove, que conta com Letícia Colin e Tatá Werneck no elenco.
Veja as fotos
Leia Também
“‘Ilhados com a Sogra’ é um programa terapêutico”, diz Fernanda Souza
“Até Onde Ele Vai”: Caio Vegatti faz revelações sobre série baseada em história real
“BBB26”: irmã de Ana Paula atualiza estado de saúde do pai e revela se ele acompanha o reality
Vale lembrar que a atriz estava com os fios loiríssimos e bem curtos para reviver a antiga personagem. Apesar de ter aparecido em algumas cenas usando uma peruca castanha como a vilã de “Êta Mundo Melhor!”, agora a atriz, que sempre foi camaleoa, escureceu o cabelo de vez e se prepara para uma nova fase na novela da TV Globo, que estreia em 18 de maio.
Segundo a colunista do portal LeoDias, Carla Bittencourt, a produção promete começar com uma sequência digna de cinema. Isso porque, logo nos primeiros capítulos, uma enchente devastadora vai atingir a cidade de São Paulo e mudar os rumos da trama. Para dar vida à cena, a emissora prepara um verdadeiro esquema de guerra nos bastidores, com piscinas gigantescas e estruturas monumentais.