22/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones
Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito

Flávio Bolsonaro dança para apoiadores em giro pelo Nordeste e repercute

Recebido por lideranças do PL e União Brasil, Flávio Bolsonaro inicia pré-campanha presidencial em capitais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Flávio Bolsonaro dança para apoiadores em giro pelo Nordeste e repercute
Flávio Bolsonaro dança em evento do PL/ Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu início ao seu primeiro giro oficial pelo Nordeste como parte da articulação de sua pré-campanha à Presidência da República. A agenda, que começou pelas capitais João Pessoa (PB) e Natal (RN), busca aproximar o parlamentar de uma região que é historicamente considerada o principal reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Em João Pessoa, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura simbólica, vestindo uma camiseta com a frase “Nordeste é a solução”. Na capital paraibana, ele foi recebido por figuras influentes da direita e do centro, como o líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, e o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto (PL).

Repercussão Digital

A passagem de Flávio pela Paraíba ganhou contornos virais após o senador publicar um vídeo no X (antigo Twitter) onde aparece dançando para apoiadores. O momento dividiu internautas: enquanto alguns críticos cobraram “propostas em vez de dancinhas”, outros aproveitaram o tom regional para brincar, comparando os movimentos do senador aos de um “mamulengo” tradicional boneco fantoche da cultura nordestina.

LEIA TAMBÉM: 

Idoso de 101 anos renova CNH, vai de F-1000 ao Detran e projeta voltar aos 104

Caso de falsa aprovação em Medicina completa um ano e volta a repercutir nas redes

Mulher reage a tentativa de assalto e imobiliza suspeito até chegada da PM

Mudança de Tom

Diferente do estilo mais combativo que costuma adotar no Rio de Janeiro ou no Congresso, Flávio Bolsonaro utilizou um discurso mais moderado durante as visitas. O presidenciável falou sobre a necessidade de “romper as amarras do atraso” na região e buscou focar em temas de desenvolvimento, tentando reduzir a resistência ao seu nome no eleitorado nordestino.

A viagem segue como um termômetro para o PL avaliar a aceitação da imagem de Flávio como sucessor político do pai no Nordeste, visando a construção de uma base sólida para o pleito presidencial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.