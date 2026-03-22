Flávio Bolsonaro dança para apoiadores em giro pelo Nordeste e repercute

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu início ao seu primeiro giro oficial pelo Nordeste como parte da articulação de sua pré-campanha à Presidência da República. A agenda, que começou pelas capitais João Pessoa (PB) e Natal (RN), busca aproximar o parlamentar de uma região que é historicamente considerada o principal reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em João Pessoa, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura simbólica, vestindo uma camiseta com a frase “Nordeste é a solução”. Na capital paraibana, ele foi recebido por figuras influentes da direita e do centro, como o líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, e o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto (PL).

Repercussão Digital

A passagem de Flávio pela Paraíba ganhou contornos virais após o senador publicar um vídeo no X (antigo Twitter) onde aparece dançando para apoiadores. O momento dividiu internautas: enquanto alguns críticos cobraram “propostas em vez de dancinhas”, outros aproveitaram o tom regional para brincar, comparando os movimentos do senador aos de um “mamulengo” tradicional boneco fantoche da cultura nordestina.

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Mudança de Tom

Diferente do estilo mais combativo que costuma adotar no Rio de Janeiro ou no Congresso, Flávio Bolsonaro utilizou um discurso mais moderado durante as visitas. O presidenciável falou sobre a necessidade de “romper as amarras do atraso” na região e buscou focar em temas de desenvolvimento, tentando reduzir a resistência ao seu nome no eleitorado nordestino.

A viagem segue como um termômetro para o PL avaliar a aceitação da imagem de Flávio como sucessor político do pai no Nordeste, visando a construção de uma base sólida para o pleito presidencial.