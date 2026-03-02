02/03/2026
Assista aos melhores momentos de Fluminense x Vasco pelo Carioca; veja vídeo

Tricolor garante vaga na grande final após empate em 1 a 1 no Maracanã; Ganso marcou o gol decisivo nos minutos finais da semifinal

Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense está em mais uma final de Campeonato Carioca. Em um clássico tenso e disputado no Maracanã, o Time de Guerreiros segurou o empate em 1 a 1 com o Vasco neste domingo (1º/3) e carimbou o passaporte para a decisão estadual de 2026. Com a vantagem do empate por ter tido melhor campanha, o Tricolor soube sofrer e buscou a igualdade no apagar das luzes.

O Vasco abriu o placar ainda no primeiro tempo com Robert Renan, aos 37 minutos, incendiando a torcida cruzmaltina. Porém, a experiência de Paulo Henrique Ganso pesou na reta final: o camisa 10 converteu um pênalti decisivo, garantindo a festa tricolor no Rio de Janeiro.

Estatísticas do Clássico

Embora o Vasco tenha finalizado mais vezes, o Fluminense manteve o controle da posse de bola, estratégia fundamental para esfriar o jogo nos momentos de pressão do adversário.

  • Posse de Bola: Fluminense 56% x 44% Vasco

  • Finalizações Totais: Fluminense 8 x 13 Vasco

  • Chutes a Gol: Fluminense 1 x 4 Vasco

  • Destaque: Eficiência tricolor na única bola que foi na direção da meta adversária.

De Olho na Final

Agora, o Fluminense aguarda o desfecho da outra semifinal entre Flamengo e Madureira, que acontece nesta segunda-feira (2/3), para conhecer seu adversário na disputa pelo título. A primeira partida da final já tem data marcada para o próximo domingo.

Próximo Compromisso Adversário Competição Data
Fluminense Flamengo ou Madureira Final (Carioca) 08/03/2026
Vasco Palmeiras Brasileirão 12/03/2026

O técnico tricolor elogiou a resiliência do elenco, destacando que a maturidade em jogos eliminatórios foi o diferencial para superar o rival. Os torcedores já esgotam os ingressos para a grande decisão, prometendo um Maracanã lotado para apoiar o Fluminense em busca de mais uma taça.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

