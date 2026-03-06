07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Focus Cia de Dança celebra 25 anos com espetáculo no Rio

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
focus-cia-de-danca-celebra-25-anos-com-espetaculo-no-rio


Logo Agência Brasil

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

 A companhia de arte Focus Cia de Dança, declarada Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro no final do último ano, vai estrear nesta sexta-feira (6), às 19h, o espetáculo que comemora seus 25 anos. As apresentações ocorrem até domingo (8) no Theatro Municipal. 

A produção Bodas, narra em atos as principais obras da companhia, fundada pelos bailarinos Alex Neoral e Tati Garcias nos anos 2000. Montagens como Vértice (2000) e Entre a Pele e Alma (2024) têm produções inspiradas por Clarice Lispector, Cândido Portinari, Chico Buarque e outros. 

Notícias relacionadas:

Para Neoral, a dificuldade é fazer todos os espetáculos habitarem o mesmo espaço, unindo o resgate, a memória e a inovação.  Ele assina a coreografia e direção musical. 

“Foram trechos que peguei, trechos que combinei, músicas que refiz, recoreografei, outros um pouquinho mais fiéis do que foram, mas o figurino é diferente, uma música é diferente, e a luz é completamente nova.

Ele disse ainda que se permitiu inspirar em tudo que foi feito, mas acrescentando essa peripécia de transformar em algo novo. “Então, estou bem feliz com o resultado”. 

Circulação Petrobras Focus   

A Focus Cia de Dança também conta com patrocínio exclusivo da Petrobras há dez anos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Isso permitiu à companhia construir a própria sede e pagar salários fixos aos componentes, algo que não é comum no meio. 

Tati Garcias, gestora e diretora de produção da Focus, conta que ter participado da primeira formação da companhia foi essencial para ampliar sua visão de trabalho, e que quando começaram, a estrutura era muito diferente. 

“Ao assumir outra função, tenho a meu favor a compreensão de tudo que gira em torno do bailarino e dos artistas, da ficha técnica, além de uma visão estratégica sobre itinerância, dentro e fora do Brasil.

Para ela, o patrocínio da Petrobras é fundamental para a companhia estar entre as grandes referências da dança contemporânea do Brasil. 

Este é o segundo ano da Circulação Petrobras Focus 25 anos, que ao longo de 2025 realizou apresentações em todo o país. 

Ensaio aberto

Como parte das preparações para a estreia, a companhia promoveu um ensaio aberto do espetáculo Bodas no dia 27 de fevereiro, no Teatro Carlos Gomes. A prévia reuniu 200 pessoas, grande parte de organizações não governamentais (ONGs) e projetos sociais. 

“É um instrumento que tenho para a construção de valores, para investir em cidadãs ativas. Venho de família de professores, e a gente acredita que é fundamental ampliar o repertório cultural das alunas. O primeiro artista que elas conheceram foi o Alex Neoral. A partir do momento em que vão aos espetáculos, elas têm a oportunidade de serem positivamente afetadas”, conta a professora e técnica de ginástica rítmica do projeto Instituto Mangueira do Futuro, Guta Buarque

O corpo de ginástica rítmica do instituto levou 16 alunas para prestigiar o ensaio. Também estiveram presentes o Grupo Arriscado, da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que une dança e acrobacias, além do projeto Aulão do Bem, que oferece aulas de balé para o público com mais de 60 anos. 

 Serviço:

Bodas – Focus Cia de Dança – Direção Alex Neoral 

Estreia dia 6 de março de 2026, às 19h 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

Praça Floriano, S/N – centro, Rio de Janeiro

Classificação etária: 12 anos 

Duração: 75 minutos | Lotação: 2.100 lugares 

Sessões também dia 7 de março, às 19h, e 8 de março às 17h 

Vendas online: https://feverup.com/m/545621 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.