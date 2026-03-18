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Fome de dopamina: quando o cérebro pede prazer, não comida

Entenda por que o desejo por comida nem sempre está ligado à fome física, mas sim à busca por recompensa e prazer

Luana Diniz, ContilNet
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Fome de dopamina: quando o cérebro pede prazer, não comida
Reprodução

Você já sentiu vontade de comer mesmo sem estar com fome?

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Esse comportamento é mais comum do que parece e, muitas vezes, não está relacionado à necessidade de energia, mas sim ao funcionamento do cérebro.

A chamada “fome de dopamina” ocorre quando o organismo busca alimentos como forma de obter prazer, alívio emocional ou recompensa, e não por necessidade nutricional.

Esse mecanismo tem se tornado cada vez mais frequente na rotina moderna, marcada por estresse, excesso de estímulos e alimentos altamente palatáveis.

O que é a dopamina e qual sua relação com a alimentação

A dopamina é um neurotransmissor relacionado ao sistema de recompensa do cérebro.

Ela está envolvida em sensações como prazer, motivação e satisfação.

Alimentos ricos em açúcar, gordura e sal estimulam a liberação de dopamina, gerando uma sensação imediata de bem-estar.

Por isso, esses alimentos tendem a ser mais desejados em momentos de cansaço, ansiedade ou estresse.

Por que o cérebro pede comida sem fome

A fome de dopamina pode ser desencadeada por diversos fatores:

  • Estresse e sobrecarga mental

Situações estressantes aumentam o desejo por alimentos que tragam alívio rápido.

  • Privação de prazer no dia a dia

Rotinas muito rígidas ou cansativas fazem com que o cérebro busque recompensas rápidas, como comida.

  • Exposição a ultraprocessados

Alimentos altamente palatáveis são formulados para estimular o sistema de recompensa.

  • Sono inadequado

Dormir mal altera neurotransmissores e aumenta o comportamento de busca por recompensa.

Diferença entre fome física e fome emocional

Saber diferenciar esses dois tipos de fome é fundamental:

Fome física:

  • surge gradualmente

  • aceita diferentes alimentos

  • está ligada à necessidade energética

Fome de dopamina (emocional):

  • surge de forma repentina

  • geralmente específica (doces, fast food)

  • vem acompanhada de impulsividade

Consequências da fome de dopamina

Quando esse comportamento se torna frequente, pode levar a:

  • aumento do consumo de alimentos ultraprocessados

  • dificuldade no controle alimentar

  • episódios de compulsão

  • alteração na relação com a comida

Como reduzir a fome de dopamina

O objetivo não é eliminar o prazer da alimentação, mas equilibrar o sistema de recompensa.

Algumas estratégias incluem:

  • manter refeições equilibradas ao longo do dia

  • incluir proteínas e fibras para maior saciedade

  • melhorar a qualidade do sono

  • reduzir o consumo de ultraprocessados

  • inserir fontes de prazer fora da comida (atividade física, lazer, socialização)

  • desenvolver consciência alimentar

Nem toda vontade de comer é fome de verdade. Muitas vezes, o corpo está apenas buscando prazer, alívio emocional ou descanso mental.

Compreender a fome de dopamina é um passo importante para melhorar a relação com a comida e construir hábitos mais equilibrados.

A orientação de um nutricionista é essencial para identificar esses padrões e desenvolver estratégias personalizadas.

Seu corpo não precisa de mais restrição, ele precisa de equilíbrio, consciência e constância.

Referências científicas

VOLKOW, N. D.; WISE, R. A. How can drug addiction help us understand obesity? Nature Neuroscience, 2005.

LENARD, N. R.; BERTHOUD, H. R. Central and peripheral regulation of food intake and physical activity: pathways and genes. Obesity, 2008.

GEARHARDT, A. N. et al. Food addiction: examination of diagnostic criteria. Addiction, 2011.

Luana Diniz 
Foto: Clara Lis

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

@luanadiniznutricionista

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