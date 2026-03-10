Fora da Copa, Rodrygo passa por cirurgia após grave lesão no joelho

Após sofrer uma grave lesão no joelho direito, Rodrygo passou por um procedimento cirúrgico para reparar os danos causados no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral. Em fotos divulgadas pela assessoria de imprensa, o jogador do Real Madrid aparece com a perna imobilizada ainda no centro cirúrgico.
Veja as fotos
Leia Também
“Anda triste”: estado emocional de Rodrygo preocupa o Real Madrid
Além de Rodrygo, outros 6 amigos do jogador foram acusados de agredir brasileiro em festa. Saiba os nomes
Ancelloti explica ausência de Neymar e Rodrygo: “Tem que estar em boas condições”
Ancelotti avisa sobre convocação da Seleção Brasileira: “Não é uma lista definitiva”
Em nota, o Real Madrid confirmou que o procedimento foi “bem sucedido”:
“Nosso jogador Rodrygo foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar as lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rodrygo iniciará sua reabilitação nos próximos dias”.
A recuperação de Rodrygo é esperada para durar de 10 a 12 meses. Com isso, o jogador perderá a reta final da temporada europeia e a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira.