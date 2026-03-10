Fora da Copa, Rodrygo passa por cirurgia após grave lesão no joelho

10/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
fora-da-copa,-rodrygo-passa-por-cirurgia-apos-grave-lesao-no-joelho

Após sofrer uma grave lesão no joelho direito, Rodrygo passou por um procedimento cirúrgico para reparar os danos causados no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral. Em fotos divulgadas pela assessoria de imprensa, o jogador do Real Madrid aparece com a perna imobilizada ainda no centro cirúrgico.

Veja as fotos

Fotos: Leonardo Benhosi
Em nota, o Real Madrid confirmou que o procedimento foi “bem sucedido”:

“Nosso jogador Rodrygo foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar as lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rodrygo iniciará sua reabilitação nos próximos dias”.

A recuperação de Rodrygo é esperada para durar de 10 a 12 meses. Com isso, o jogador perderá a reta final da temporada europeia e a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira.

