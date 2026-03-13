Força Nacional de Segurança Pública reforçará segurança no Acre por 90 dias; veja detalhes

O governo federal autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar as ações de segurança no Acre. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira (13), após publicação de portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União.

Conforme o documento, a atuação inicial das equipes federais terá duração de 90 dias e será realizada em apoio às forças de segurança estaduais. O efetivo participará de operações de policiamento ostensivo, além de colaborar em atividades de investigação e perícia, reforçando as medidas voltadas à manutenção da ordem pública e à proteção de pessoas e patrimônios.

A quantidade de agentes que será deslocada para o estado ainda será definida pela diretoria da Força Nacional, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O planejamento operacional ficará a cargo do próprio órgão federal.

A portaria também estabelece que o órgão responsável pelo pedido de apoio deverá garantir suporte logístico às equipes enviadas, incluindo estrutura necessária para o funcionamento das operações durante o período de permanência no estado.