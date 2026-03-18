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Formação militar: fixadas vagas para negros, indígenas e quilombolas

Diário Oficial publica portaria que determina percentuais

Agência Brasil

Publicado em 18/03/2026 – 08:32

Brasília





© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Versão em áudio

O Ministério da Defesa publica na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial da União portaria que fixa reserva de vagas a pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos para escolas de formação de militares e nos processos seletivos simplificados para prestação do serviço militar temporário de voluntários.

A Portaria GM-MD nº 1.286/2026 determina os seguintes percentuais de vagas:

25% do total de vagas para pessoas negras;

3% do total de vagas para indígenas; e

2% do total de vagas para quilombolas.

De acordo com o texto, na hipótese de não haver candidatos quilombolas em número suficiente, as vagas remanescentes serão revertidas para as pessoas indígenas e vice-versa.

A autodeclaração dos candidatos será confirmada mediante confirmação de dados complementares.

No caso de indígenas, poderão ser exigidos, de acordo como edital, comprovantes de habitação em comunidades indígenas; documentos expedidos por escolas indígenas, por órgãos de saúde indígena ou ainda pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Em relação aos quilombolas, é preciso apresentar declaração que comprove o pertencimento étnico do candidato, assinada por três lideranças ligadas à associação da comunidade, além de certificação da Fundação Cultural Palmares que reconheça como quilombola tal comunidade.

Recursos

Segundo a portaria, os editais dos concursos deverão prever a criação de comissões recursais.

Esses grupos serão formados por três integrantes distintos dos membros da comissão de confirmação complementar à autodeclaração.

Serão consideradas nas decisões:

a filmagem do procedimento; para fins de confirmação complementar à autodeclaração, no caso de pessoa candidata negra;

os documentos apresentados, no caso das pessoas candidatas indígenas e quilombolas;

o parecer emitido pela comissão de confirmação complementar à autodeclaração;

o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.



Edição:

Talita Cavalcante

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Fonte: Agencia Brasil