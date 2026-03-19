19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Forte rajada de vento derruba fachada em churrascaria na Gameleira

Logo após o barulho, a parte frontal do prédio veio abaixo, atingindo a calçada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados/Foto: ContilNet

Uma ocorrência registrada na tarde desta quinta-feira (19) mobilizou equipes de emergência no Segundo Distrito de Rio Branco, após parte da estrutura de um estabelecimento comercial ceder na região da Gameleira.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O incidente aconteceu no cruzamento das ruas Cunha Matos e Vinte e Quatro de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, onde funciona a Churrascaria Rio Branco. De acordo com testemunhas, o local já estava em processo de encerramento das atividades quando um estrondo chamou a atenção de funcionários e moradores da área.

LEIA TAMBÉM: Mais água! Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre

Logo após o barulho, a parte frontal do prédio veio abaixo, atingindo a calçada. Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas até o momento.

Churrascaria Rio Branco, na região da Gameleira

Churrascaria Rio Branco, na região da Gameleira/Foto: ContilNet

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e realizaram uma inspeção preliminar na estrutura. Como medida de segurança, a área foi isolada para evitar a circulação de pessoas, enquanto técnicos avaliam possíveis danos e riscos no restante do imóvel.

A principal hipótese levantada por testemunhas é de que uma rajada de vento tenha causado o desabamento. A localização do imóvel, próxima a uma curva do rio, pode favorecer a formação de correntes de ar mais intensas, o que teria contribuído para o incidente.

Como medida de segurança, a área foi isolada

Como medida de segurança, a área foi isolada/Foto: ContilNet

O prédio está situado em uma área reconhecida como patrimônio histórico, sob responsabilidade da Fundação de Cultura Elias Mansur (FEM). O caso segue sendo acompanhado pelos órgãos competentes, que devem apurar as causas e as condições estruturais do local.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.