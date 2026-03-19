Forte rajada de vento derruba fachada em churrascaria na Gameleira

Uma ocorrência registrada na tarde desta quinta-feira (19) mobilizou equipes de emergência no Segundo Distrito de Rio Branco, após parte da estrutura de um estabelecimento comercial ceder na região da Gameleira.

O incidente aconteceu no cruzamento das ruas Cunha Matos e Vinte e Quatro de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, onde funciona a Churrascaria Rio Branco. De acordo com testemunhas, o local já estava em processo de encerramento das atividades quando um estrondo chamou a atenção de funcionários e moradores da área.

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Logo após o barulho, a parte frontal do prédio veio abaixo, atingindo a calçada. Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas até o momento.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e realizaram uma inspeção preliminar na estrutura. Como medida de segurança, a área foi isolada para evitar a circulação de pessoas, enquanto técnicos avaliam possíveis danos e riscos no restante do imóvel.

A principal hipótese levantada por testemunhas é de que uma rajada de vento tenha causado o desabamento. A localização do imóvel, próxima a uma curva do rio, pode favorecer a formação de correntes de ar mais intensas, o que teria contribuído para o incidente.

O prédio está situado em uma área reconhecida como patrimônio histórico, sob responsabilidade da Fundação de Cultura Elias Mansur (FEM). O caso segue sendo acompanhado pelos órgãos competentes, que devem apurar as causas e as condições estruturais do local.