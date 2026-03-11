Fortnite: V-Bucks vão ficar mais caros no Brasil; veja novos valores

Os jogadores brasileiros de Fortnite precisarão preparar o bolso para a próxima temporada. A Epic Games anunciou oficialmente um aumento no preço dos V-Bucks, a moeda virtual utilizada para adquirir skins, gestos e acessórios no popular Battle Royale. De acordo com o comunicado publicado no site oficial do game, a mudança reflete a necessidade de cobrir os altos custos operacionais para manter o título ativo e em constante atualização.

Com a nova tabela, o poder de compra dos jogadores sofre uma redução direta. Anteriormente, o pacote básico de R$ 31,99 garantia 1.000 V-Bucks; com o reajuste, o mesmo valor passará a oferecer apenas 800 V-Bucks. A empresa justificou a medida como um “realinhamento estratégico” necessário para a sustentabilidade do ecossistema do jogo.

Mudanças no Passe de Batalha

Além dos preços das moedas, o sistema de progressão do Passe de Batalha também foi redesenhado para se ajustar ao novo cenário econômico do Fortnite.

Custo Reduzido: O passe passará a custar 800 V-Bucks (anteriormente 1.000 V-Bucks).

Retorno de Moedas: Ao completar o passe, o jogador receberá exatamente os 800 V-Bucks investidos de volta.

Fim do Lucro: A principal mudança é a remoção das 500 V-Bucks extras que eram distribuídas nas Recompensas Extras. Agora, o progresso permite apenas a recompra do próximo passe, sem sobra de saldo para a Loja de Itens.

Tabela de Novos Valores (Estimativa)

Confira como deve ficar a nova estrutura de pacotes de V-Bucks após a implementação oficial dos preços:

Pacote Anterior (1.000 V-Bucks) Novo Pacote (800 V-Bucks) Alteração de Valor Real R$ 31,99 R$ 31,99 -20% de Moedas R$ 97,99 (2.800 V-Bucks) R$ 97,99 (2.200 V-Bucks) -600 V-Bucks R$ 246,99 (5.000 V-Bucks) R$ 246,99 (4.000 V-Bucks) -1.000 V-Bucks

A decisão da Epic Games ocorre em um momento em que diversas grandes editoras buscam novas formas de monetização para sustentar modelos de jogo como serviço. Para os fãs de Fortnite, o foco agora será otimizar o ganho de moedas gratuitas em eventos especiais, já que o investimento direto se tornou menos vantajoso no cenário nacional. Os novos valores entram em vigor na próxima atualização da loja.

Clube Fortnite também sofre alterações

Assinantes do Clube Fortnite que costumavam receber 1.000 V-Bucks mensais passarão a ganhar apenas 800 V-Bucks. Mais informações sobre o programa serão enviadas para os assinantes por e-mail. No caso de compras realizadas na Epic Games Store ou pelo sistema de pagamento da Epic no PC, Android, iPhone (iOS) e navegador, usuários recebem 20% de volta do valor em “Recompensas Epic”, as quais podem ser usadas para comprar itens em Fortnite ou outros jogos da empresa, como Fall Guys e Rocket League.

Comprar itens em Fortnite irá ficar mais — Foto: Divulgação/Epic Games

A Epic Games ainda esclareceu que o Pacotão de Batalha, que inclui o Passe de Batalha + 25 níveis passará a custar 2.600 V-Bucks ao invés das 2.800 V-Bucks anteriores. Por fim, cartões-presente de V-Bucks irão manter seu valor. Caso o usuário tenha um cartão de 1.000 V-Bucks, é este o valor que ele irá receber e não os 800 V-Bucks do preço atualizado.

V-Bucks mais caros: confira detalhes do aumento e novo preço

Fortnite: Aumento de preço V-Bucks Pacote* Quantia de V-Bucks antes V-Bucks após aumento Com Recompensas Epic* Pacote de R$ 31,99 1.000 V-Bucks 800 V-Bucks +R$ 6,39 de volta Pacote de R$ 78,99 2.800 V-Bucks 2.400 V-Bucks +R$ 15,79 de volta Pacote de R$ 124,99 5.000 V-Bucks 4.500 V-Bucks +R$ 24,99 de volta Pacote de R$ 313,99 13.500 V-Bucks 12.500 V-Bucks +R$ 62,79 de volta Pacote de Quantidade Exata *R$ 1,49 por 50 V-Bucks *R$ 2,99 por 50 V-Bucks

Fortnite: Novos preços Passe de Batalha Passe Novo preço Preço antigo Passe de Batalha Raiz: 800 V-Bucks 1.000 V-Bucks Passe de Batalha Musical: 1.200 V-Bucks 1.400 V-Bucks Passe de Batalha LEGO: 1.200 V-Bucks 1.400 V-Bucks

Fonte: Tech Tudo

Redigido por: ContilNet