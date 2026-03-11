11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Fortnite: V-Bucks vão ficar mais caros no Brasil; veja novos valores

Epic Games confirmou reajuste na moeda virtual para "ajudar a pagar as contas" do Battle Royale; Passe de Batalha também sofre alterações em seu sistema de recompensas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
V-Bucks passarão a custar mais caro em Fortnite segundo anúncio da Epic Games — Foto: Reprodução/Fortnite

Os jogadores brasileiros de Fortnite precisarão preparar o bolso para a próxima temporada. A Epic Games anunciou oficialmente um aumento no preço dos V-Bucks, a moeda virtual utilizada para adquirir skins, gestos e acessórios no popular Battle Royale. De acordo com o comunicado publicado no site oficial do game, a mudança reflete a necessidade de cobrir os altos custos operacionais para manter o título ativo e em constante atualização.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Com a nova tabela, o poder de compra dos jogadores sofre uma redução direta. Anteriormente, o pacote básico de R$ 31,99 garantia 1.000 V-Bucks; com o reajuste, o mesmo valor passará a oferecer apenas 800 V-Bucks. A empresa justificou a medida como um “realinhamento estratégico” necessário para a sustentabilidade do ecossistema do jogo.

Mudanças no Passe de Batalha

Além dos preços das moedas, o sistema de progressão do Passe de Batalha também foi redesenhado para se ajustar ao novo cenário econômico do Fortnite.

  • Custo Reduzido: O passe passará a custar 800 V-Bucks (anteriormente 1.000 V-Bucks).

  • Retorno de Moedas: Ao completar o passe, o jogador receberá exatamente os 800 V-Bucks investidos de volta.

  • Fim do Lucro: A principal mudança é a remoção das 500 V-Bucks extras que eram distribuídas nas Recompensas Extras. Agora, o progresso permite apenas a recompra do próximo passe, sem sobra de saldo para a Loja de Itens.

Tabela de Novos Valores (Estimativa)

Confira como deve ficar a nova estrutura de pacotes de V-Bucks após a implementação oficial dos preços:

Pacote Anterior (1.000 V-Bucks) Novo Pacote (800 V-Bucks) Alteração de Valor Real
R$ 31,99 R$ 31,99 -20% de Moedas
R$ 97,99 (2.800 V-Bucks) R$ 97,99 (2.200 V-Bucks) -600 V-Bucks
R$ 246,99 (5.000 V-Bucks) R$ 246,99 (4.000 V-Bucks) -1.000 V-Bucks

A decisão da Epic Games ocorre em um momento em que diversas grandes editoras buscam novas formas de monetização para sustentar modelos de jogo como serviço. Para os fãs de Fortnite, o foco agora será otimizar o ganho de moedas gratuitas em eventos especiais, já que o investimento direto se tornou menos vantajoso no cenário nacional. Os novos valores entram em vigor na próxima atualização da loja.

Clube Fortnite também sofre alterações

Assinantes do Clube Fortnite que costumavam receber 1.000 V-Bucks mensais passarão a ganhar apenas 800 V-Bucks. Mais informações sobre o programa serão enviadas para os assinantes por e-mail. No caso de compras realizadas na Epic Games Store ou pelo sistema de pagamento da Epic no PC, AndroidiPhone (iOS) e navegador, usuários recebem 20% de volta do valor em “Recompensas Epic”, as quais podem ser usadas para comprar itens em Fortnite ou outros jogos da empresa, como Fall Guys e Rocket League.

Comprar itens em Fortnite irá ficar mais — Foto: Divulgação/Epic Games
Comprar itens em Fortnite irá ficar mais — Foto: Divulgação/Epic Games

A Epic Games ainda esclareceu que o Pacotão de Batalha, que inclui o Passe de Batalha + 25 níveis passará a custar 2.600 V-Bucks ao invés das 2.800 V-Bucks anteriores. Por fim, cartões-presente de V-Bucks irão manter seu valor. Caso o usuário tenha um cartão de 1.000 V-Bucks, é este o valor que ele irá receber e não os 800 V-Bucks do preço atualizado.

V-Bucks mais caros: confira detalhes do aumento e novo preço

Fortnite: Aumento de preço V-Bucks

Pacote* Quantia de V-Bucks antes V-Bucks após aumento Com Recompensas Epic*
Pacote de R$ 31,99 1.000 V-Bucks 800 V-Bucks +R$ 6,39 de volta
Pacote de R$ 78,99 2.800 V-Bucks 2.400 V-Bucks +R$ 15,79 de volta
Pacote de R$ 124,99 5.000 V-Bucks 4.500 V-Bucks +R$ 24,99 de volta
Pacote de R$ 313,99 13.500 V-Bucks 12.500 V-Bucks +R$ 62,79 de volta
Pacote de Quantidade Exata *R$ 1,49 por 50 V-Bucks *R$ 2,99 por 50 V-Bucks
Fonte: Fortnite / *valores regionais podem variar

Fortnite: Novos preços Passe de Batalha

Passe Novo preço Preço antigo
Passe de Batalha Raiz: 800 V-Bucks 1.000 V-Bucks
Passe de Batalha Musical: 1.200 V-Bucks 1.400 V-Bucks
Passe de Batalha LEGO: 1.200 V-Bucks 1.400 V-Bucks
Fonte: Fortnite

Fonte: Tech Tudo

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.