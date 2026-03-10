Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026

O Fórum Empresarial do Acre (Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento) marcou presença na ITB Berlin 2026, considerada a maior feira de negócios turísticos do mundo. Representado pela coordenadora Tíssia Veloso e pelo consultor Estácio Guimarães, o grupo integrou uma missão técnica voltada ao fortalecimento do turismo responsável e sustentável, conectando as potencialidades da Amazônia com as principais tendências globais do setor.
Com o tema central “Conduzindo o turismo ao equilíbrio”, a convenção em Berlim reuniu especialistas de diversos países para discutir soluções para os desafios da indústria de viagens. A missão foi organizada pela Rede Destinos Sustentáveis e contou com 21 representantes brasileiros focados no intercâmbio de boas práticas.
Projetos Estratégicos para o Acre
A participação do Fórum Empresarial do Acre na Alemanha reflete o esforço contínuo da instituição em transformar o turismo em um vetor real de desenvolvimento econômico local. O aprendizado internacional será aplicado em projetos que já estão em andamento no estado.
-
Turismo Religioso em Xapuri: Estruturação de rotas que valorizam o patrimônio cultural e religioso da cidade, gerando renda para a comunidade local.
-
Rota das Plantas Medicinais: Experiência de base comunitária na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Epitaciolândia, conectando visitantes ao saber ancestral.
-
Junior Ranger Brasil: Programa de educação ambiental para jovens, estimulando a proteção de parques e áreas de conservação no Acre.
Agenda Internacional e Reconhecimento
Além dos debates técnicos, a comitiva participou da cerimônia do Green Destinations Awards, premiação que reconhece os destinos mundiais com as melhores gestões sustentáveis. Para Tíssia Veloso, a missão é uma oportunidade de “trazer novas referências para fortalecer o planejamento nos municípios acreanos”.
|Destaques da Missão
|Detalhes da Agenda em Berlim
|Evento Principal
|ITB Berlin 2026 (Messe Berlin)
|Representação
|Fórum Empresarial do Acre / Rede Destinos Sustentáveis
|Foco Técnico
|Inovação, Sustentabilidade e Planejamento Estratégico
|Iniciativas Acreanas
|Turismo Religioso, Plantas Medicinais e Educação Ambiental
|Meta 2026
|Alinhamento de prioridades para destinos turísticos do Brasil
A atuação do Fórum Empresarial do Acre reforça a necessidade de articulação entre o setor público e a iniciativa privada para que o estado ocupe seu lugar de destaque no turismo de natureza e cultural. As conexões estabelecidas na Alemanha devem resultar em novas parcerias para investimentos em infraestrutura e promoção dos destinos acreanos no mercado europeu.
Fonte: Fórum do Acre
Redigido por: ContilNet