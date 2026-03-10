10/03/2026
Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026
Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026

Instituição integrou comitiva brasileira na Alemanha para debater o futuro do turismo responsável; agenda incluiu encontros estratégicos e foco em inovação para municípios acreanos

Reprodução

O Fórum Empresarial do Acre (Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento) marcou presença na ITB Berlin 2026, considerada a maior feira de negócios turísticos do mundo. Representado pela coordenadora Tíssia Veloso e pelo consultor Estácio Guimarães, o grupo integrou uma missão técnica voltada ao fortalecimento do turismo responsável e sustentável, conectando as potencialidades da Amazônia com as principais tendências globais do setor.

Com o tema central “Conduzindo o turismo ao equilíbrio”, a convenção em Berlim reuniu especialistas de diversos países para discutir soluções para os desafios da indústria de viagens. A missão foi organizada pela Rede Destinos Sustentáveis e contou com 21 representantes brasileiros focados no intercâmbio de boas práticas.

Reprodução

Projetos Estratégicos para o Acre

A participação do Fórum Empresarial do Acre na Alemanha reflete o esforço contínuo da instituição em transformar o turismo em um vetor real de desenvolvimento econômico local. O aprendizado internacional será aplicado em projetos que já estão em andamento no estado.

  • Turismo Religioso em Xapuri: Estruturação de rotas que valorizam o patrimônio cultural e religioso da cidade, gerando renda para a comunidade local.

  • Rota das Plantas Medicinais: Experiência de base comunitária na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Epitaciolândia, conectando visitantes ao saber ancestral.

  • Junior Ranger Brasil: Programa de educação ambiental para jovens, estimulando a proteção de parques e áreas de conservação no Acre.

Agenda Internacional e Reconhecimento

Além dos debates técnicos, a comitiva participou da cerimônia do Green Destinations Awards, premiação que reconhece os destinos mundiais com as melhores gestões sustentáveis. Para Tíssia Veloso, a missão é uma oportunidade de “trazer novas referências para fortalecer o planejamento nos municípios acreanos”.

Destaques da Missão Detalhes da Agenda em Berlim
Evento Principal ITB Berlin 2026 (Messe Berlin)
Representação Fórum Empresarial do Acre / Rede Destinos Sustentáveis
Foco Técnico Inovação, Sustentabilidade e Planejamento Estratégico
Iniciativas Acreanas Turismo Religioso, Plantas Medicinais e Educação Ambiental
Meta 2026 Alinhamento de prioridades para destinos turísticos do Brasil

A atuação do Fórum Empresarial do Acre reforça a necessidade de articulação entre o setor público e a iniciativa privada para que o estado ocupe seu lugar de destaque no turismo de natureza e cultural. As conexões estabelecidas na Alemanha devem resultar em novas parcerias para investimentos em infraestrutura e promoção dos destinos acreanos no mercado europeu.

Reprodução

Fonte: Fórum do Acre

Redigido por: ContilNet

