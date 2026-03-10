Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026

O Fórum Empresarial do Acre (Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento) marcou presença na ITB Berlin 2026, considerada a maior feira de negócios turísticos do mundo. Representado pela coordenadora Tíssia Veloso e pelo consultor Estácio Guimarães, o grupo integrou uma missão técnica voltada ao fortalecimento do turismo responsável e sustentável, conectando as potencialidades da Amazônia com as principais tendências globais do setor.

Com o tema central “Conduzindo o turismo ao equilíbrio”, a convenção em Berlim reuniu especialistas de diversos países para discutir soluções para os desafios da indústria de viagens. A missão foi organizada pela Rede Destinos Sustentáveis e contou com 21 representantes brasileiros focados no intercâmbio de boas práticas.

Projetos Estratégicos para o Acre

A participação do Fórum Empresarial do Acre na Alemanha reflete o esforço contínuo da instituição em transformar o turismo em um vetor real de desenvolvimento econômico local. O aprendizado internacional será aplicado em projetos que já estão em andamento no estado.

Turismo Religioso em Xapuri: Estruturação de rotas que valorizam o patrimônio cultural e religioso da cidade, gerando renda para a comunidade local.

Rota das Plantas Medicinais: Experiência de base comunitária na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Epitaciolândia, conectando visitantes ao saber ancestral.

Junior Ranger Brasil: Programa de educação ambiental para jovens, estimulando a proteção de parques e áreas de conservação no Acre.

Agenda Internacional e Reconhecimento

Além dos debates técnicos, a comitiva participou da cerimônia do Green Destinations Awards, premiação que reconhece os destinos mundiais com as melhores gestões sustentáveis. Para Tíssia Veloso, a missão é uma oportunidade de “trazer novas referências para fortalecer o planejamento nos municípios acreanos”.

Destaques da Missão Detalhes da Agenda em Berlim Evento Principal ITB Berlin 2026 (Messe Berlin) Representação Fórum Empresarial do Acre / Rede Destinos Sustentáveis Foco Técnico Inovação, Sustentabilidade e Planejamento Estratégico Iniciativas Acreanas Turismo Religioso, Plantas Medicinais e Educação Ambiental Meta 2026 Alinhamento de prioridades para destinos turísticos do Brasil

A atuação do Fórum Empresarial do Acre reforça a necessidade de articulação entre o setor público e a iniciativa privada para que o estado ocupe seu lugar de destaque no turismo de natureza e cultural. As conexões estabelecidas na Alemanha devem resultar em novas parcerias para investimentos em infraestrutura e promoção dos destinos acreanos no mercado europeu.

Fonte: Fórum do Acre

Redigido por: ContilNet