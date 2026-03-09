09/03/2026
Fórum Estadual sobre Autismo debate políticas públicas e mercado de trabalho no Acre

A iniciativa reunirá profissionais, pesquisadores, estudantes, familiares, gestores públicos e integrantes da comunidade

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado em três níveis de suporte/apoio
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado em três níveis de suporte/apoio/Foto: Reprodução

Com o objetivo de ampliar o debate sobre inclusão e fortalecer as redes de apoio no Acre, Rio Branco vai sediar nos dias 9 e 10 de abril, o I Fórum Estadual Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas. O evento será realizado no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A iniciativa, que reunirá profissionais, pesquisadores, estudantes, familiares, gestores públicos e integrantes da comunidade, é do Projeto Mãepeutas – Vozes Plurais, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac. Durante os dois dias de programação, especialistas e convidados compartilharão conhecimentos, experiências e reflexões que contribuem para o avanço das práticas inclusivas e para o fortalecimento das redes de apoio às pessoas autistas e suas famílias.

Mais do que um momento de formação, o fórum busca promover escuta, conscientização e compromisso social, valorizando a diversidade e incentivando ações que ampliem a participação e a autonomia das pessoas com autismo na sociedade.

I Fórum Estadual – Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas no Acre

I Fórum Estadual – Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas no Acre/Foto: Reprodução

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Even3.

Serviço

Evento: I Fórum Estadual – Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas no Acre.
Onde: Teatro Universitário da UFAC.
Quando: 09 e 10 de abril de 2026.
Realização: Projeto Mãepeutas e UFAC (PROEX).

Confira a programação:

Programação do I Fórum Estadual sobre Autismo – Programa MãePeutas
📅 09/04 – NOITE
•⏰ 18h30 – Credenciamento
•⏰ 19h – Abertura oficial + abertura cultural
•⏰ 19h30 – Políticas públicas e Ministério Público – o que avançamos nos últimos 10 anos no Estado do Acre
•⏰ 20h40- Palestra LBI e as adaptações para autista e o mercado de trabalho
21:00h Encerramento do dia
📅 10/04 – MANHÃ
•⏰ 08h – Abertura do dia
•⏰ 08h10 – Autismo na fase adulta – Desafios na adolescência : competências sócio emocionais X manejo comportamental
•⏰ 10h – Mulheres autistas no contexto amazônico
•⏰ 12h às 14h– Intervalo – Exposição
📅 10/04 – TARDE
•⏰ 14h – Autismo na terceira idade/Neurofeedback
•⏰ 15h30 – O Papel das Associações e das Famílias
•⏰ 16h30 – Encaminhamentos e dossiê
📅 11/04 – TARDE
• ⏰ 14h – Abertura do dia + Abertura Cultural
• ⏰ 14h40 – 15h30 – A ludicidade como dispositivo de cuidado intergeracional
• ⏰ 15h – Intervalo e Lanche coletivo
• ⏰ 16h – Roda de Conversa: Cuidado psicossocial no ciclo de vida do autismo: sujeitos autistas, famílias, educadores e redes de apoio

