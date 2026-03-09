Fórum Estadual sobre Autismo debate políticas públicas e mercado de trabalho no Acre

Com o objetivo de ampliar o debate sobre inclusão e fortalecer as redes de apoio no Acre, Rio Branco vai sediar nos dias 9 e 10 de abril, o I Fórum Estadual Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas. O evento será realizado no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac).
A iniciativa, que reunirá profissionais, pesquisadores, estudantes, familiares, gestores públicos e integrantes da comunidade, é do Projeto Mãepeutas – Vozes Plurais, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac. Durante os dois dias de programação, especialistas e convidados compartilharão conhecimentos, experiências e reflexões que contribuem para o avanço das práticas inclusivas e para o fortalecimento das redes de apoio às pessoas autistas e suas famílias.
Mais do que um momento de formação, o fórum busca promover escuta, conscientização e compromisso social, valorizando a diversidade e incentivando ações que ampliem a participação e a autonomia das pessoas com autismo na sociedade.
As inscrições podem ser feitas pela plataforma Even3.
Serviço
Evento: I Fórum Estadual – Autismo, Cultura, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas no Acre.
Onde: Teatro Universitário da UFAC.
Quando: 09 e 10 de abril de 2026.
Realização: Projeto Mãepeutas e UFAC (PROEX).
Confira a programação: