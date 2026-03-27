Fórum lança programa Mais Turismo para impulsionar desenvolvimento do turismo no Acre

O Fórum Empresarial do Acre lançou o programa Mais Turismo, resultado de um trabalho construído ao longo dos últimos cinco anos. A iniciativa tem como objetivo organizar, orientar e integrar as ações de turismo no estado, fortalecendo o planejamento, a gestão e a articulação entre as instituições.

Ao longo desse período, o Fórum Empresarial do Acre tem atuado em parceria com a capital Rio Branco e com os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, além de desenvolver ações no Amapá, em Laranjal do Jari, Macapá e Ferreira Gomes. Nesse período, foram realizadas articulações institucionais, criação de roteiros turísticos, desenvolvimento de marcas turísticas e visitas técnicas, sempre em parceria com as prefeituras, com o objetivo de fortalecer o turismo local e promover o desenvolvimento sustentável dos destinos.

Entre as iniciativas locais, o Fórum também tem apoiado projetos que valorizam as potencialidades culturais, ambientais e comunitárias do estado. Uma dessas ações é o fortalecimento do turismo religioso no município de Xapuri, com a proposta de estruturar rotas e experiências ligadas ao patrimônio religioso local, envolvendo igrejas, celebrações e manifestações culturais, ampliando a oferta turística e gerando oportunidades para a comunidade.

Outra iniciativa em desenvolvimento é a Rota das Plantas Medicinais da Floresta, na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Epitaciolândia. A proposta busca conectar visitantes ao conhecimento tradicional das comunidades extrativistas, com trilhas interpretativas, atividades educativas e participação das famílias locais, promovendo valorização cultural, conservação da biodiversidade e geração de renda.

O programa Mais Turismo conta com cooperação internacional da bbw (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft), com apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, o que contribui para ampliar o conhecimento técnico e fortalecer as ações desenvolvidas no estado.

O programa também faz parte da Rede Destinos Sustentáveis, que atua em diferentes estados brasileiros apoiando o desenvolvimento do turismo de forma sustentável, respeitando as características de cada região e o nível de desenvolvimento de cada destino.

Entre os principais objetivos do programa estão:

Fortalecer a organização do turismo no estado

Apoiar a gestão dos municípios e dos destinos turísticos

Integrar o turismo ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade

Incentivar a parceria entre o setor público, a iniciativa privada e outras instituições.

O lançamento do programa acontece em um momento importante, após alinhamentos realizados com parceiros nacionais e internacionais, consolidando o Mais Turismo como uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento do turismo no Acre.