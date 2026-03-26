Foto histórica da Avenida Ceará resgata lembranças em Rio Branco

Uma imagem antiga da Avenida Ceará, em Rio Branco, publicada pela página Fuscas Por Aqui – Acre, passou a repercutir nas redes sociais e despertou uma onda de nostalgia entre moradores da capital acreana. O registro, que remete aos anos 1970, mostra uma realidade bem diferente da atual, com ruas de terra, veículos antigos e pouca infraestrutura urbana.

Na imagem, um fusca aparece em meio à lama, nas proximidades do Colégio de Aplicação, evidenciando as dificuldades enfrentadas à época. Atualmente, a avenida é uma das principais vias da cidade e concentra grande fluxo de veículos e atividades comerciais.

Além disso, a publicação gerou diversos comentários que reforçam o sentimento de memória afetiva entre os internautas. “O nosso Estado do Acre, quantas mudanças. Um estado novo e cheio de história, de um povo batalhador e acolhedor”, escreveu uma usuária.

Na ocasião, outros seguidores também se identificaram com o cenário retratado. “Era isso mesmo”, comentou uma internauta. Já outro usuário relembrou detalhes da região: “Ali do lado do Fusca, uns anos pra frente, tinha a Livraria Cultural”.

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Contudo, nem todos demonstraram saudade das condições da época. “Esse tempo era ruim demais”, afirmou um internauta, ao destacar os desafios enfrentados, principalmente em relação à infraestrutura.

Nesse contexto, a imagem funciona como um retrato de uma fase importante da história de Rio Branco. Portanto, ao mesmo tempo em que resgata lembranças, também evidencia as transformações urbanas vividas pela capital ao longo das décadas.

Atualmente, a Avenida Ceará representa um dos principais corredores urbanos de Rio Branco, cenário bem diferente daquele registrado na fotografia que agora mobiliza lembranças e debates nas redes sociais.