FOTOS: confira os melhores momentos do sorteio “Você de Moto 0 km”, do ContilNet e parceiros

O portal ContilNet realizou neste domingo (8), no Via Verde Shopping, em Rio Branco, o sorteio da promoção “Você de Moto 0 km”, que premiou uma participante com uma Honda CG 160 Start. A ação foi promovida em parceria com Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, reunindo parceiros, público e participantes que acompanharam o momento do sorteio realizado no local.

A iniciativa também foi transmitida ao vivo pelas plataformas do portal, permitindo que o público acompanhasse cada detalhe da escolha da vencedora. A seguir, confira na galeria de fotos os principais registros do evento, que marcou o Dia Internacional da Mulher com a entrega do prêmio e a participação do público presente no shopping.

Confira a galeria: