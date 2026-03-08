08/03/2026
FOTOS: confira os melhores momentos do sorteio “Você de Moto 0 km”, do ContilNet e parceiros

Evento reuniu público e parceiros durante ação especial realizada no Dia da Mulher

Jaqueline de Oliveira Araújo de 29 anos/ Foto: ContilNet

O portal ContilNet realizou neste domingo (8), no Via Verde Shopping, em Rio Branco, o sorteio da promoção “Você de Moto 0 km”, que premiou uma participante com uma Honda CG 160 Start. A ação foi promovida em parceria com Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, reunindo parceiros, público e participantes que acompanharam o momento do sorteio realizado no local.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A iniciativa também foi transmitida ao vivo pelas plataformas do portal, permitindo que o público acompanhasse cada detalhe da escolha da vencedora. A seguir, confira na galeria de fotos os principais registros do evento, que marcou o Dia Internacional da Mulher com a entrega do prêmio e a participação do público presente no shopping.

Confira a galeria:

