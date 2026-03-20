20/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

FOTOS: Veja imagens do Viaduto Mamédio Bittar e os preparativos

Obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões

Foto: ContilNet

A prefeitura de Rio Branco inaugura, nesta sexta-feira (20), o Elevado Mamedio Bittar. A obra promete melhorar significativamente o fluxo de veículos na região da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

VEJA IMAGENS:

Prefeitura decora elevado Mamédio Bittar com laço gigante para grande evento

Prefeitura decora elevado Mamédio Bittar com laço gigante para grande evento

