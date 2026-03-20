FOTOS: Veja imagens do Viaduto Mamédio Bittar e os preparativos

0
A prefeitura de Rio Branco inaugura, nesta sexta-feira (20), o Elevado Mamedio Bittar. A obra promete melhorar significativamente o fluxo de veículos na região da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).
A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da prefeitura.
A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.
