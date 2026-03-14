Framboesa de Ouro 2026 revela piores filmes do ano e brasileira Isis Valverde perde prêmio

A edição de 2026 do Framboesa de Ouro, premiação conhecida por destacar os piores filmes e atuações do ano em Hollywood, divulgou neste sábado (14) seus “vencedores”. Entre os nomes citados estava a atriz brasileira Isis Valverde, que concorria na categoria de pior atriz coadjuvante, mas não levou o troféu.

Isis foi indicada por sua participação no filme Código Alarum, produção de ação e espionagem que marcou sua estreia em um longa internacional. No entanto, a estatueta acabou ficando com Scarlet Rose Stallone, filha do ator Sylvester Stallone, por sua atuação em Gunslingers.

A premiação, que funciona como uma paródia do Oscar, costuma anunciar seus resultados um dia antes da cerimônia da Academia e é organizada pela Golden Raspberry Award Foundation. O objetivo é ironizar produções consideradas as piores do cinema comercial ao longo do ano.

Entre os destaques da edição deste ano, o remake de Guerra dos Mundos concentrou a maior quantidade de “framboesas”, sendo apontado como pior filme e também vencendo outras categorias negativas da premiação.

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Outras produções que apareceram entre as indicadas ou premiadas foram o remake em live-action de Branca de Neve e o projeto musical Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes, que também receberam diversas críticas ao longo da temporada de premiações.

Mesmo sem levar o troféu, a presença de Isis Valverde entre os indicados chamou atenção no Brasil por representar uma rara participação de artistas brasileiros na premiação satírica dedicada ao pior do cinema mundial.