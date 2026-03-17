França não participará de desbloqueio de Ormuz em meio a hostilidades, diz Macron

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O presidente Emmanuel Macron disse nesta terça-feira que a França nunca participará de operações para desbloquear o Estreito de Ormuz, rebatendo os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Paris estava disposta a ajudar.
Trump, falando em um evento na Casa Branca na segunda-feira, disse que havia conversado com Macron, dando-lhe uma pontuação de ‘8 de 10’ em sua posição em relação à busca de aliados para desbloquear o Estreito de Ormuz, e sugeriu que Macron se juntaria aos esforços apoiados pelos EUA.
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‘Não somos parte do conflito e, portanto, a França nunca participará de operações para abrir ou liberar o Estreito de Ormuz no contexto atual’, disse Macron no início de uma reunião do gabinete para discutir os conflitos no Oriente Médio.
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A França vem avançando com seus próprios esforços para montar uma coalizão para proteger o Estreito de Ormuz assim que a situação de segurança se estabilizar e sem o papel dos EUA, disseram autoridades francesas.
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‘Estamos convencidos de que, uma vez que a situação tenha se acalmado, e eu deliberadamente uso esse termo de forma ampla, uma vez que a situação tenha se acalmado, ou seja, uma vez que o bombardeio principal tenha cessado, estamos prontos, juntamente com outras nações, para assumir a responsabilidade pelo sistema de escolta’, disse Macron.
Os países europeus têm sido amplamente deixados de lado à medida que a guerra dos EUA e Israel contra o Irã se intensifica, com o Irã realizando ataques contra Israel, bases dos EUA e Estados do Golfo.
Mas com as rotas de navegação afetadas e o conflito aumentando os preços do petróleo, as potências europeias estão tentando descobrir como defender seus interesses.
Na semana passada, a França já estava consultando países europeus, asiáticos, incluindo a Índia, e países árabes do Golfo Pérsico, com o objetivo de elaborar um plano para que os navios de guerra escoltem os navios-tanque e os navios comerciais pelo estreito, segundo as autoridades.
‘Mas esse é um empreendimento complexo, que envolve aspectos políticos e técnicos, obviamente com todas as partes interessadas no transporte marítimo, incluindo seguradoras e pessoal operacional, que precisamos organizar’, disse ele.
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‘Esse trabalho exigirá discussões e uma redução da escalada com o Irã’, disse ele.
Fonte: InfoMoney