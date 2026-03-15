15/03/2026
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Frankenstein vence Oscar em maquiagem e figurino e se destaca entre prêmios técnicos da noite

Produção dirigida por Guillermo del Toro dominou categorias visuais com estética inspirada no clássico

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Frankenstein vence Oscar em maquiagem e figurino e se destaca entre prêmios técnicos da noite
Frankenstein vence dois Oscars técnicos/ Foto: Reprodução

O filme Frankenstein foi um dos destaques técnicos da cerimônia do Oscar ao conquistar duas estatuetas importantes: melhor maquiagem e cabelo e melhor figurino. A produção superou outros concorrentes e reforçou o reconhecimento da Academia ao trabalho visual do longa.

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Dirigido por Guillermo del Toro, o filme é uma nova adaptação do clássico literário escrito por Mary Shelley no século XIX. A história acompanha o cientista Victor Frankenstein, que cria uma criatura a partir de partes de cadáveres em um experimento que acaba trazendo consequências trágicas para criador e criatura.

Frankenstein vence Oscar em maquiagem e figurino e se destaca entre prêmios técnicos da noite

Frankenstein vence dois Oscars técnicos/ Foto: Reprodução

Na produção, o personagem Victor Frankenstein é interpretado por Oscar Isaac, enquanto a criatura ganha vida na atuação de Jacob Elordi. O elenco também conta com Mia Goth e Christoph Waltz.

A vitória nas categorias técnicas foi impulsionada principalmente pelo trabalho detalhado de caracterização do monstro e pela construção estética do universo do filme. A equipe de maquiagem desenvolveu próteses e efeitos práticos para dar vida à criatura, enquanto o figurino ajudou a compor a atmosfera gótica da narrativa.

Frankenstein vence Oscar em maquiagem e figurino e se destaca entre prêmios técnicos da noite

Frankenstein vence dois Oscars técnicos/ Foto: Reprodução

Na disputa por melhor maquiagem e cabelo, “Frankenstein” superou produções como Kokuho, Pecadores, Coração de lutador: The Smashing Machine e A Meia-Irmã Feia.

Já na categoria melhor figurino, o longa venceu concorrentes como Avatar: Fogo e cinzas, Hamnet: A vida antes de Hamlet, Marty Supreme e novamente Pecadores.

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Com as duas estatuetas, o filme consolida sua força nas categorias visuais da premiação e reforça o cuidado artístico da produção, considerada uma das releituras mais ambiciosas do clássico de terror da literatura mundial.

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