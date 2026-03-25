Frente de sindicatos convoca coletiva e prepara contraproposta ao governo

A Frente Única de Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Acre realizou, na tarde desta quarta-feira (25), reunião na sede da Associação dos Militares Estaduais do Acre (AME-AC), em Rio Branco, para alinhar estratégias diante das tratativas com o Governo do Estado. Além disso, o grupo definiu os encaminhamentos e também ajustou quem irá falar oficialmente em nome das entidades.

Conforme informado, o administrador Fábio Macêdo, presidente do SINDEEX-AC, está entre os representantes que devem se pronunciar sobre as decisões da Frente. Segundo interlocutores, os sindicatos estão organizando a comunicação para garantir unidade no posicionamento durante a coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (26), às 10h, no SINTEGESP.

Na ocasião, portanto, será apresentado um documento oficial construído de forma conjunta pelas entidades. “Estamos preparando um documento oficial para assinatura conjunta que daremos publicidade na coletiva de imprensa. Estamos convidando os jornais do Acre para entenderem a realidade da proposta do governo e o posicionamento da Frente frente aos pleitos”, afirmou Fábio Macêdo.

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Além disso, foi aprovada a elaboração de uma minuta de contraproposta a ser protocolada junto à equipe de governo, incluindo SEAD, SEGOV, SEPLAN e Casa Civil. O objetivo, segundo a Frente, é formalizar as reivindicações e ampliar o diálogo institucional.

Contudo, as articulações também envolvem o Poder Legislativo. O grupo decidiu organizar uma comitiva para apresentar o documento aos deputados estaduais, solicitando apoio às demandas dos servidores públicos.

Integram a Frente Única entidades como ABMAC, AME-AC, APRAPMAC, Movimento das Cabeças Brancas, representantes da administração direta, além de sindicatos como SINDAF, SINDECAF, SINDEEX-AC, SINDPOL, SINFAC, SINODONTO, SINPOL, SINPROAC, SINTASE, SINTESAC, SINTEGESP, SENGE e SPATE.