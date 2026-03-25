25/03/2026
ContilPop
Harry Potter: HBO confirma data de estreia da série
Davi Brito e Kleber Bambam partem para agressão física em coletiva
Cantor Mac DeMarco ri de rótulos e afirma cheirar apenas a cigarro
Meme de Neymar traz de volta bordão icônico de personagem do Zorra
Lula é escoltado pelo primeiro supersônico produzido no Brasil
Jorge Vercillo processa Prefeitura do Rio e exige devolução de imposto pago
Empresa de Virgínia Fonseca pagará indenização por não entregar produtos comprados
Saiba quem é Vivi Wanderley influenciadora que denunciou relação abusiva com Juliano
Saiba quais exercícios Bruna Marquezine faz para manter o abdômen sempre definido
Jonas Sulzbach revela que não pretende continuar romances do Big Brother fora

Frente de sindicatos convoca coletiva e prepara contraproposta ao governo

Entidades querem dar transparência às negociações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Frente de sindicatos convoca coletiva e prepara contraproposta ao governo
Frente de sindicatos convoca coletiva e prepara contraproposta ao governo/Foto: Cedida

A Frente Única de Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Acre realizou, na tarde desta quarta-feira (25), reunião na sede da Associação dos Militares Estaduais do Acre (AME-AC), em Rio Branco, para alinhar estratégias diante das tratativas com o Governo do Estado. Além disso, o grupo definiu os encaminhamentos e também ajustou quem irá falar oficialmente em nome das entidades.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Conforme informado, o administrador Fábio Macêdo, presidente do SINDEEX-AC, está entre os representantes que devem se pronunciar sobre as decisões da Frente. Segundo interlocutores, os sindicatos estão organizando a comunicação para garantir unidade no posicionamento durante a coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (26), às 10h, no SINTEGESP.

Na ocasião, portanto, será apresentado um documento oficial construído de forma conjunta pelas entidades

Na ocasião, portanto, será apresentado um documento oficial construído de forma conjunta pelas entidades/Foto: Cedida

Na ocasião, portanto, será apresentado um documento oficial construído de forma conjunta pelas entidades. “Estamos preparando um documento oficial para assinatura conjunta que daremos publicidade na coletiva de imprensa. Estamos convidando os jornais do Acre para entenderem a realidade da proposta do governo e o posicionamento da Frente frente aos pleitos”, afirmou Fábio Macêdo.

LEIA TAMBÉM:

Diretor de escola no Acre é preso acusado de suposto assédio contra aluna

Denúncias de suposta compra de voto se espalham na Ufac; chapa registra BO

Diretor alerta sobre suspeita de tentativa de sequestro de crianças no Acre

Além disso, foi aprovada a elaboração de uma minuta de contraproposta a ser protocolada junto à equipe de governo, incluindo SEAD, SEGOV, SEPLAN e Casa Civil. O objetivo, segundo a Frente, é formalizar as reivindicações e ampliar o diálogo institucional.

Contudo, as articulações também envolvem o Poder Legislativo. O grupo decidiu organizar uma comitiva para apresentar o documento aos deputados estaduais, solicitando apoio às demandas dos servidores públicos.

Integram a Frente Única entidades como ABMAC, AME-AC, APRAPMAC, Movimento das Cabeças Brancas, representantes da administração direta, além de sindicatos como SINDAF, SINDECAF, SINDEEX-AC, SINDPOL, SINFAC, SINODONTO, SINPOL, SINPROAC, SINTASE, SINTESAC, SINTEGESP, SENGE e SPATE.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.