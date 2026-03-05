07/03/2026
Funcionária faz descoberta chocante em empresa de SC e caso vai parar na polícia

Uma descoberta chocante dentro de uma empresa mobilizou a polícia em Içara, no Sul de Santa Catarina. Uma funcionária encontrou uma microcâmera escondida dentro de uma tomada no banheiro reservado aos trabalhadores.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (5), quando a mulher percebeu uma luz piscando no conector da tomada enquanto utilizava o banheiro. Desconfiada da situação, ela decidiu verificar o local e acabou encontrando o equipamento escondido.

Dentro da tomada estava uma microcâmera equipada com chip de armazenamento, o que levantou suspeitas de que imagens poderiam estar sendo gravadas no local.

Polícia foi acionada

Após a descoberta, a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência. No local, os agentes registraram um termo circunstanciado pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual e perturbação do trabalho ou sossego alheio.

Durante a ação, os policiais também apreenderam três celulares, um computador, um notebook e a própria microcâmera encontrada no banheiro.

Segundo o relato da PM, a funcionária havia começado a trabalhar na empresa há poucos dias e utilizava o banheiro reservado aos funcionários no momento em que percebeu a luz intermitente. Um colega de trabalho também confirmou o ocorrido aos policiais.

Foto: Polícia Civil de Santa Catarina

Dono da empresa nega conhecimento

Ainda durante o atendimento da ocorrência, por volta das 18h, o responsável pela empresa compareceu ao local. De acordo com a Polícia Militar, ele afirmou não saber do que se tratava a situação e disse que o caso estaria causando transtornos no ambiente de trabalho.

Todos os equipamentos apreendidos foram levados para o 29º Batalhão da Polícia Militar.

Caso será analisado pela Justiça

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso será encaminhado para análise do Juizado Especial Criminal. A investigação deverá apurar quem instalou o equipamento e se houve gravação de imagens dentro do banheiro.

O nome da empresa não foi divulgado pelas autoridades. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para esclarecer o caso.

