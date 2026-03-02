A presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), Sóron Steiner, foi a convidada do Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (2). Na ocasião, a gestora fez um anúncio importante: o maior hospital do Acre vai realizar cirurgias robóticas.

A cirurgia robótica é um procedimento minimamente invasivo no qual o cirurgião realiza a operação manipulando um robô através de um console, exigindo um treinamento técnico específico que vai além da formação convencional de cirurgião para operar e controlar o equipamento.

A tecnologia deve chegar ao hospital entre os meses de abril e maio deste ano.

“Se Deus quiser, já nos próximos meses a gente vai entregar a cirurgia robótica na Fundhacre. Essa é uma missão que eu tenho, é um sonho e, na verdade, eu sempre falo, né, que o trabalho que dá para sonhar pequeno é o mesmo que dá para sonhar grande”, disse a gestora.

Caso o projeto se concretize, o Acre realizará a primeira cirurgia robótica pelo SUS da região Norte. “Claro que garantindo a sustentabilidade, a saúde financeira da fundação, mas a robótica ela é uma realidade no Brasil todo. O SUS já reconhece a robótica, né, dentro do seu rol de procedimentos, inclusive na cirurgia urológica, e nós estamos trabalhando agora nesses próximos dias pra gente poder, nos próximos meses, fazer a primeira cirurgia robótica pelo SUS da região Norte”, pontuou.

“Isso vai elevar o patamar do Estado como um todo. A gente tá trabalhando para abril, maio, entre abril e maio a gente realizar a primeira cirurgia, porque você precisa habilitar os profissionais a operar, a manipular o robô”, acrescentou.

Uma das demandas que a tecnologia vai atender é a das cirurgias de endometriose.

“Nós temos algumas pautas importantes já de início, e uma delas é a cirurgia de endometriose por robótica, pras mulheres aí, de casos de endometriose grave, que estão aguardando nas filas de TFD, numa demora aí, porque é difícil os estados absorverem, todos têm sua demanda”, explicou a presidente.

Ao detalhar o cronograma de implementação, Sóron explicou quais procedimentos serão prioridade na nova modalidade: “Nós vamos iniciar com a urologia e ginecologia. O próximo passo seria torácica e cirurgia geral”, concluiu.