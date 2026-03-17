Fundo climático de mais de R$ 52 bilhões coloca Acre no radar de investimentos ambientais

O Acre pode ganhar novas oportunidades de investimento em projetos ambientais e de desenvolvimento sustentável nos próximos anos. Isso porque o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, principal programa federal de financiamento para ações contra as mudanças climáticas, vem ampliando recursos e passou a olhar com mais atenção para estados da Amazônia.

Desde 2023, o fundo já mobilizou R$ 52,4 bilhões para iniciativas ligadas à energia limpa, preservação das florestas, cidades mais preparadas para eventos climáticos extremos e formas sustentáveis de produção. Somente em 2025, foram movimentados R$ 34,6 bilhões, resultado da união entre dinheiro público e investimentos privados.

Com grandes áreas de floresta preservada e projetos voltados ao uso sustentável dos recursos naturais, o Acre passou a ser considerado um território estratégico dentro do programa. As linhas de financiamento voltadas à bioeconomia, proteção ambiental e adaptação às mudanças do clima são vistas como oportunidades diretas para o estado.

Especialistas avaliam que, apesar do potencial, o Acre ainda participa pouco do total de recursos disponíveis, o que indica espaço para crescimento nos próximos anos, principalmente em iniciativas ligadas ao manejo florestal e serviços ambientais.

O aumento dos investimentos em projetos florestais reforça esse cenário. Os recursos destinados a essa área cresceram de R$ 105 milhões em 2024 para R$ 1,4 bilhão em 2025, ampliando as chances de estados amazônicos acessarem financiamento.

Norte ganha mais espaço

Uma das mudanças recentes do fundo foi aumentar a participação das regiões Norte e Nordeste. O valor aprovado para essas áreas subiu de R$ 2,3 bilhões para R$ 3,7 bilhões em apenas um ano, passando a representar quase um terço do orçamento total.

Além disso, projetos voltados à adaptação climática — como prevenção de enchentes, secas e outros eventos extremos — também cresceram bastante, chegando a R$ 2,4 bilhões em 2025. Esse tipo de investimento é considerado essencial para regiões mais vulneráveis, como a Amazônia.

Mais recursos previstos até 2026

O fundo é operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Em 2025, o orçamento público alcançou R$ 14 bilhões, o maior já registrado até então. Para 2026, a previsão é ainda maior: R$ 27 bilhões, o maior volume da história do programa.

O governo federal afirma que a ampliação dos recursos busca incentivar um modelo econômico mais sustentável, com menos poluição e maior proteção ambiental. A expectativa é que parte significativa desse crescimento beneficie estados amazônicos, incluindo o Acre, que reúne condições naturais e políticas ambientais capazes de atrair novos projetos.

Pelas novas regras, pelo menos 25% do orçamento deverá ser direcionado às regiões Norte e Nordeste, enquanto 20% dos recursos serão aplicados em ações de adaptação climática, reforçando iniciativas que ajudam cidades e comunidades a lidar melhor com as mudanças no clima.