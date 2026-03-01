01/03/2026
ContilPop
FOTOS: confira na íntegra a galeria do ato “Acorda Brasil” no Lago do Amor, em Rio Branco

Imagens mostram concentração de apoiadores neste domingo, em Rio Branco, com bandeiras, camisetas verde e amarela e participação de lideranças políticas

A galeria de imagens deste domingo (1º) mostra como foi a mobilização do ato “Acorda Brasil” no Lago do Amor, em Rio Branco. Manifestantes vestidos de verde e amarelo, ou com a camisa do “Acorda Brasil”, com bandeiras do Brasil, cartazes e grupos ocupando as margens do lago foram alguns dos destaques. A movimentação começou antes do horário oficial marcado para as 15h e seguiu de forma organizada, reunindo famílias, apoiadores e simpatizantes do movimento.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Discursos de lideranças locais e o instante de oração coletiva citado pelos organizadores foram realizados. A presença do prefeito Sebastião Bocalom e do vereador João Marcos Luz integra a mobilização nacional convocada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A galeria evidencia o clima do ato e a participação popular ao longo da tarde deste domingo no Lago do Amor.

 

