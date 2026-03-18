Exclusivo Garota VIP cancelado em Goiânia: portal LeoDias revela o que há por trás da decisão

Saiba os bastidores que ninguém contou sobre o festival comandado por Wesley Safadão que precisou ser suspenso

Leo DiasAlexia Alcantarino

18/03/2026 às 16:53

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Natanzinho Lima, Wesley Safadão e Lauana Prado (Foto: Divulgação/Garota VIP)

O Festival Garota VIP, comandado por Wesley Safadão, que tinha data marcada para 28 de março no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, acabou sendo cancelado. Em nota oficial, a produção informou que o cancelamento ocorreu por “razões operacionais” e o portal LeoDias descobriu todos os motivo por trás da decisão. Entre os artistas confirmados estavam Lauana Prado, Natanzinho Lima e Eric Land, que agora terão que esperar por uma nova data.

Segundo fontes ligadas à produção, Goiânia está “respirando corrida, moto e velocidade” nos últimos meses, o que complicou a agenda e o planejamento do festival. Além disso, o tempo para montar e desmontar todo o palco e os equipamentos ficou muito curto, tornando impossível cumprir os prazos sem comprometer a qualidade do evento.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Wesley SafadãoFoto: Reprodução/Instagram @wesleysafadao Eric Land e Natanzinho LimaFoto: Divulgação Wesley SafadãoFoto: Reprodução/TV Globo Eric LandFoto: Divulgação

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Outro fator que pesou, de acordo com nossa apuração, foi o aumento expressivo dos custos. A estrutura encareceu bastante nos últimos meses, incluindo equipamentos, mão de obra e logística, tornando inviável manter o evento na data planejada. A prioridade, segundo fontes, é oferecer segurança e conforto ao público.

A organização do Garota VIP reforçou que os pedidos de reembolso já podem ser feitos e que uma nova data será anunciada em breve. Os fãs podem esperar Wesley Safadão e as atrações confirmadas em um evento ainda mais especial, com toda a estrutura necessária garantida, segundo fontes da produção.

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Fonte: Portal Leo Dias