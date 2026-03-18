18/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

Garota VIP cancelado em Goiânia: portal LeoDias revela o que há por trás da decisão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Exclusivo Garota VIP cancelado em Goiânia: portal LeoDias revela o que há por trás da decisão

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Saiba os bastidores que ninguém contou sobre o festival comandado por Wesley Safadão que precisou ser suspenso

Leo DiasAlexia Alcantarino

18/03/2026 às 16:53

Whatsapp
telegram
facebook
twitter

Garota VIP cancelado em Goiânia: portal LeoDias revela o que há por trás da decisão

Natanzinho Lima, Wesley Safadão e Lauana Prado (Foto: Divulgação/Garota VIP)

          O Festival Garota VIP, comandado por Wesley Safadão, que tinha data marcada para 28 de março no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, acabou sendo cancelado. Em nota oficial, a produção informou que o cancelamento ocorreu por “razões operacionais” e o portal LeoDias descobriu todos os motivo por trás da decisão. Entre os artistas confirmados estavam Lauana Prado, Natanzinho Lima e Eric Land, que agora terão que esperar por uma nova data.

          Segundo fontes ligadas à produção, Goiânia está “respirando corrida, moto e velocidade” nos últimos meses, o que complicou a agenda e o planejamento do festival. Além disso, o tempo para montar e desmontar todo o palco e os equipamentos ficou muito curto, tornando impossível cumprir os prazos sem comprometer a qualidade do evento.

          Veja as fotos

          Abrir em tela cheiaFoto: Reprodução/Instagram @wesleysafadao Wesley SafadãoFoto: Reprodução/Instagram @wesleysafadaoFoto: Divulgação Eric Land e Natanzinho LimaFoto: DivulgaçãoFoto: Reprodução/TV Globo Wesley SafadãoFoto: Reprodução/TV GloboFoto: Divulgação Eric LandFoto: Divulgação

          Voltar
          Próximo

          Leia Também

          Jojo Todynho fica sabendo de mensagens do ex-namorado para Lucas Souza

          Famosos

          Jojo Todynho fica sabendo de mensagens do ex-namorado para Lucas Souza

          Ex-namorado de Jojo Todynho se manifesta pela primeira vez sobre o término

          Famosos

          Ex-namorado de Jojo Todynho se manifesta pela primeira vez sobre o término

          Internado, ex-BBB Pedro dá declaração inédita sobre nascimento da filha via advogados

          Famosos

          Internado, ex-BBB Pedro dá declaração inédita sobre nascimento da filha via advogados

          Em meio à polêmica com Virginia, amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor manda recado

          Famosos

          Em meio à polêmica com Virginia, amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor manda recado

          Outro fator que pesou, de acordo com nossa apuração, foi o aumento expressivo dos custos. A estrutura encareceu bastante nos últimos meses, incluindo equipamentos, mão de obra e logística, tornando inviável manter o evento na data planejada. A prioridade, segundo fontes, é oferecer segurança e conforto ao público.

          A organização do Garota VIP reforçou que os pedidos de reembolso já podem ser feitos e que uma nova data será anunciada em breve. Os fãs podem esperar Wesley Safadão e as atrações confirmadas em um evento ainda mais especial, com toda a estrutura necessária garantida, segundo fontes da produção.

          Fique por dentro!

          Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

          Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

          Whatsapp
          telegram
          facebook
          twitter

          Fonte: Portal Leo Dias

          Últimas Notícias

          PUBLICIDADE
          © 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

          Bloqueador de anuncios detectado

          Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.