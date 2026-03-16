Gasolina fica mais cara em Sena Madureira e novo reajuste preocupa consumidores

Motoristas e motociclistas de Sena Madureira voltaram a sentir no bolso mais um aumento no preço da gasolina nos postos do município. O litro do combustível sofreu um novo reajuste recente, elevando ainda mais o custo para quem depende do veículo no dia a dia.

Em um dos postos da cidade, por exemplo, o litro da gasolina que na semana passada era vendido por R$ 7,45 passou a custar R$ 7,55, registrando um aumento de R$ 0,10. A mudança foi percebida por consumidores que abastecem regularmente e acompanham de perto as variações nos preços.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais que expliquem o motivo do reajuste aplicado no município, o que tem gerado questionamentos entre os consumidores.

O aumento impacta diretamente a rotina de muitas pessoas na cidade, especialmente trabalhadores que utilizam carros e motocicletas como principal meio de transporte. Além disso, o preço do combustível também afeta quem depende das chamadas rabetas, pequenas embarcações com motores, bastante utilizadas na região para deslocamento pelos rios.

Com o combustível mais caro, a preocupação de moradores é que o reajuste acabe refletindo também em outros setores, como transporte e serviços, ampliando ainda mais os gastos no orçamento das famílias.