31/03/2026
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Gatinho resgatado após agressão precisa de cirurgia; tutora mobiliza campanha

Animal foi encontrado com a pata quebrada e já acumula mais de R$ 600 em custos veterinários

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Foto: Reprodução

Um gesto de compaixão deu início a uma luta pela recuperação de um gatinho vítima de maus-tratos. Resgatado pela jovem Fernanda Evelyn após ser brutalmente agredido, o animal está internado, com dores intensas e precisando de cirurgia ortopédica.

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Segundo Fernanda, o gato vivia abandonado e tentava sobreviver sozinho nas ruas quando foi atacado. Sensibilizada com a situação, ela decidiu agir.

“Ele está internado agora, sentindo muita dor, e eu não tive coragem de deixar ele sofrendo na rua. Ele foi abandonado, tentou se virar sozinho e acabou sendo chutado tão forte que quebrou a patinha”, relatou.

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Os primeiros atendimentos veterinários, incluindo consulta e exames, já somam mais de R$ 600. No entanto, esse é apenas o começo dos custos.

“Os custos são altos, e eu ainda nem tenho noção do valor da cirurgia ortopédica. Só de consulta e exames já passou de R$ 600, e isso foi apenas o início”, explicou.

Além da cirurgia, o tratamento inclui medicação, internação e acompanhamento, o que eleva ainda mais as despesas. Diante disso, Fernanda decidiu pedir ajuda.

“Eu não consigo sozinha, por isso estou pedindo ajuda mais uma vez, de coração mesmo. Se você puder doar qualquer valor, já faz muita diferença pra ele”, apelou.

As doações podem ser feitas via Pix, pela chave 6899237-6795, em nome de Fernanda Evelyn. A campanha tem mobilizado internautas e reforça a importância da solidariedade em casos de abandono e maus-tratos a animais.

VEJA O VÍDEO:

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