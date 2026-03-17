Gestores federais ampliam protagonismo com nova regra e fortalecem articulação no Acre

A portaria que regulamenta o Sistema de Assessoramento para Assuntos Federativos (SASF) abriu uma nova etapa na atuação do Governo Federal nos estados ao padronizar a coordenação entre União, governos estaduais e prefeituras e dar mais peso aos Fóruns de Gestores Federais nas unidades da federação. No Acre, o movimento ganha forma na articulação conduzida pelo superintendente da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Tiago Mourão, apontado como uma das lideranças regionais que operam a ligação entre as diretrizes de Brasília e as demandas da realidade amazônica.

Criado como instrumento de coordenação nacional, o SASF reúne representantes de ministérios e instituições federais para acompanhar e impulsionar políticas públicas nos territórios. Com a regulamentação, o sistema passa a funcionar com diretrizes mais claras sobre papéis, rotinas e responsabilidades, incluindo a organização e a condução dos fóruns em cada estado, que atuam como instâncias permanentes para alinhar prioridades, mapear gargalos e definir encaminhamentos para acelerar a execução de programas federais.

A condução da iniciativa fica sob a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, por meio da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, com o objetivo de reforçar a presença do Estado brasileiro nos municípios e aumentar a eficiência na implementação de ações governamentais. A portaria também consolida um processo institucional estruturado desde 2006, com avanços intensificados na última década, ao formalizar a engrenagem de coordenação no território e ao ampliar a capacidade de resposta a demandas locais.

No Acre, a atuação dos gestores federais é apresentada como peça central para transformar decisões nacionais em resultados concretos, especialmente em políticas que exigem integração de órgãos e diálogo contínuo com estados e municípios. À frente da SPU no estado, Tiago Mourão aparece como articulador de agendas interinstitucionais que envolvem desde a gestão do patrimônio público federal até o apoio a iniciativas consideradas estruturantes para o desenvolvimento regional, em um esforço de alinhamento entre órgãos federais e entes locais.

Com a regulamentação, os coordenadores dos Fóruns de Gestores Federais ganham atribuições mais definidas para organizar reuniões, conduzir pactuações e acompanhar a implementação das medidas. A expectativa é que o modelo fortaleça a governança federativa no Acre, ampliando a capacidade de planejamento e execução em áreas estratégicas e encurtando a distância operacional entre a formulação de políticas e sua entrega nos municípios.