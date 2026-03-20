Gigi News: lançamentos, celebrações e nomes em destaque movimentam a semana

LANÇAMENTO DAKOTA

A Jeep Raviera Rio Branco ofereceu um coquetel para seus clientes para o lançamento da aguardada Ram Dakota, a nova caminhonete da RAM, que chega ao mercado unindo potência, tecnologia e sofisticação.

A recepção dos convidados ficou sob os cuidados da gerente da loja, Izabel, e da colunista social Márcia Abreu, que esbanjaram simpatia e elegância ao receber o público presente.

O buffet estava impecável na apresentação e irresistível nos sabores, levou a assinatura da renomada Sylvia Montenegro, que mais uma vez encantou a todos com sua excelência gastronômica.

Para tornar a noite ainda mais especial, o cantor Marcos Neri animou o evento com um repertório vibrante, repleto de grandes sucessos do sertanejo, garantindo um clima descontraído e festivo.

Durante o evento, os convidados puderam conhecer de perto todos os detalhes da nova caminhonete e ainda realizar test drives exclusivos, comprovando o desempenho, o conforto e a imponência da Dakota, que impressionou pelo design moderno e pela robustez característica da marca.

A coluna marcou presença e registrou os melhores momentos do evento:

































































15 anos

A jovem debutante Rebeca Vilela, filha do casal Willian Vilela e Adriana Marinho, celebrou seus 15 anos em grande estilo com uma festa deslumbrante realizada no AFA Jardim, no dia 14 de fevereiro, reunindo familiares e amigos em uma noite marcada por emoção, alegria e muitos momentos inesquecíveis.

O espaço recebeu uma decoração impecável e cheia de personalidade, assinada por Jaquesson Queiroga em parceria com a tia da aniversariante, Talita Marinho, que demonstraram requinte e sensibilidade em cada detalhe. O salão foi elegantemente revestido por cortinas pretas e ganhou vida com uma profusão de flores coloridas, criando um contraste sofisticado e um cenário encantador que impressionou os convidados.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a tradicional valsa, repleta de emoção. Rebeca dançou com o tio, com o irmão Benjamim e com o pai, arrancando aplausos e olhares comovidos. Após a cerimônia clássica, a debutante e seu pai deram um show ao dançarem uma animada coreografia ao som de música sertaneja, trazendo leveza e descontração ao evento. Em seguida, protagonizou uma apresentação especial ao lado de amigos e amigas, mostrando carisma e sintonia com sua turma.

Dando continuidade à celebração, o renomado DJ Uere Romano, conhecido por animar grandes festas de debutantes, assumiu as pick-ups e comandou a pista com os maiores sucessos do momento. O repertório contagiante manteve os convidados animados, especialmente os jovens, que dançaram até altas horas em uma atmosfera vibrante e cheia de energia.

Foi uma noite mágica, emocionante e perfeitamente organizada, celebrando uma nova fase na vida da debutante com muito brilho, música e alegria. Da colina, votos de felicidades. Cliques desse momento especial:

















































NEWS

DE VOLTA

Após passar alguns anos no Rio de Janeiro dedicando-se à residência médica em Cirurgia Torácica, o médico Lukas Vieira retorna a Rio Branco trazendo na bagagem vasta experiência e constante atualização profissional. O especialista já está atendendo em seu novo consultório de Cirurgia Torácica Geral e Oncologia na Clínica Mariah, oferecendo atendimento humanizado, tecnologia moderna e excelência nos cuidados com a saúde. Os agendamentos podem ser realizados pelo telefone (68) 99211-5891. A coluna deseja muito sucesso nessa nova etapa da carreira, repleta de conquistas e importantes realizações profissionais!

SÃO PAULO

O empresário Luciano Gurgel celebrou mais um ano de vida no último dia 15 de março, marcando a data com um momento especial ao lado da esposa, Carina Soares. O casal comemorou em clima de romance e sofisticação em um renomado restaurante na elegante São Paulo, brindando a nova fase com boa gastronomia e ótimas companhias.

MEDICINA

A jovem Ana Flávia Lavocat é motivo de grande orgulho para seus pais, Mariane Lavocat e Siberman Holanda, além de toda a família e amigos que acompanham sua dedicação e trajetória de conquistas. Sempre aplicada aos estudos e determinada em seus objetivos, alcançou uma importante vitória ao ser aprovada para o concorrido curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC), iniciando uma nova etapa repleta de desafios e realizações. Uma conquista que merece muitos aplausos e celebração. Parabéns e sucesso nessa linda jornada!

ANINHOS

A pequena Catarina comemorou a chegada de seus seis aninhos em um dia repleto de carinho, alegria e muitas surpresas. Cercada de amor, ela foi intensamente mimada pelos pais e viveu momentos especiais ao lado da família. A comemoração ganhou um toque ainda mais doce com um bolo surpresa preparado com todo carinho pela mamãe, advogada Laryssa Costa, contando também com a participação cheia de afeto da irmã Lavínia, que ajudou a tornar a data ainda mais inesquecível. Um dia encantador, digno de muita festa, sorrisos e lembranças felizes para guardar no coração!

PUPILE

As empresárias Fernanda Teixeira e Bárbara Gadelha estiveram dedicadas à curadoria da nova coleção de sua loja, a Pupile, e voltaram encantadas com as escolhas realizadas. Sempre atentas às tendências e prezando por estilo, qualidade e sofisticação, as empresárias selecionaram peças modernas e cheias de personalidade, prometendo agradar em cheio suas clientes. A nova coleção chega para trazer novidades ao guarda-roupa infantil, com propostas elegantes e versáteis para diversas ocasiões. Vem novidade linda por aí!!

GRAMADO

Os casais Maria Elena Barcelos e Juninho Leite, Célia e Nelson Marquezine, além de Carol e Murilo Leite, aproveitaram dias agradáveis para relaxar e renovar as energias curtindo o clima ameno e as belas paisagens da Serra Gaúcha. Entre passeios charmosos, boa gastronomia e momentos de descontração, o grupo desfrutou de experiências especiais em meio ao cenário encantador da região, conhecida por seu friozinho acolhedor e atmosfera romântica. Uma viagem marcada por alegria, companheirismo e ótimas lembranças

EUROPA

A empresária Elisabete Carlos aproveitou dias especiais de férias pela Europa em companhia dos filhos, Liz e Del, e dos queridos netinhos, em uma viagem marcada por união, carinho e momentos inesquecíveis. Entre belíssimas paisagens, passeios culturais e experiências gastronômicas, a família fortaleceu laços e construiu memórias afetivas que ficarão para sempre guardadas no coração. Uma temporada de descanso, alegria e celebração do que há de mais valioso: estar junto de quem se ama.

AGRO BOI

O empresário Gustavo Gurgel e toda a sua equipe da Agro Boi celebram um momento de grande orgulho e realização. Durante a Expo Revestir, realizada na São Paulo, a empresa conquistou o 1º lugar em vendas de pisos e revestimentos nos estados do Acre e Rondônia, destacando-se entre importantes concorrentes do setor. A premiação consagra o esforço contínuo, a dedicação diária e o compromisso de cada colaborador, além da confiança dos clientes e parceiros que fortalecem a marca ao longo dos anos. Resultado de uma gestão eficiente e de um time comprometido com a excelência, a conquista reforça a posição de liderança da empresa no segmento. Parabéns pela merecida vitória e que venham ainda mais conquistas!

GOL LINHAS AÉREAS

A equipe da Gol Linhas Aéreas — base Rio Branco — tem muitos motivos para celebrar. O time conquistou o 1º lugar no Prêmio PEX, reconhecimento que destaca excelência operacional, eficiência e compromisso com a qualidade dos serviços prestados. A importante conquista é resultado do empenho, profissionalismo e dedicação de cada colaborador, que atua com espírito de equipe para oferecer sempre a melhor experiência aos passageiros. Uma vitória que enche de orgulho toda a base e reforça o padrão de excelência da companhia.

SUIÇA

O empresário Carlos Cruz e sua esposa, a médica Rosely Barreiros, aproveitaram dias especiais de descanso ao lado de casais de amigos em uma viagem encantadora pela Suíça. Entre paisagens deslumbrantes, cidades charmosas e experiências gastronômicas memoráveis, exploraram as belezas suíças em clima de alegria e descontração, renovando as energias e colecionando momentos inesquecíveis. Uma temporada marcada por boas companhias em cenários de tirar o fôlego.

O BOTICÁRIO

Mês do Consumidor do Boti

Em celebração ao Mês do Consumidor, o Boticário promove uma campanha nacional com descontos de até 50% em fragrâncias e produtos de cuidados pessoais. Entre os destaques da ação estão perfumes já consagrados pelo público, como Floratta Red Passion, Insensatez, Free, Uomini Black e Quasar Ice, reforçando o apelo dos clássicos da marca.

Inovação no TikTok

A campanha também amplia a presença da marca no TikTok Shop, com a estreia no Brasil do Commerce Search Hub, ferramenta que integra anúncios, cupons e vitrines diretamente nas buscas da plataforma. A estratégia inclui a participação de criadores digitais e conteúdos voltados à perfumaria, conectando entretenimento, ofertas e experiência de compra em um ambiente interativo e omnicanal.

A estratégia também conta com a participação de criadores nativos e afiliados especializados em perfumaria, responsáveis por produzir conteúdos voltados à experimentação, reviews e recomendações que estimulam a decisão de compra. Entre os dias 9 e 15 de março, período considerado o auge comercial da campanha, a ação recebe reforço de mídia e ativações específicas, combinando entretenimento, interação e ofertas em um ambiente digital dinâmico que aproxima ainda mais a marca do consumidor.Tenham todos um natal abençoado e um 2026 cheio de realizações!!

Tenham todos uma ótima semana!