O deputado Gilberto Lira esteve no Assentamento Baixa Verde, onde visitou a casa da moradora Cleiciane para dialogar com agricultores da comunidade sobre o fortalecimento da agricultura familiar.

Durante o encontro, que também contou com a presença de outros produtores rurais da região, foram debatidas as principais necessidades do campo, além de ideias e propostas voltadas à melhoria da produção e à geração de mais oportunidades para as famílias que vivem da agricultura.

Na ocasião, os moradores puderam apresentar demandas e compartilhar experiências sobre os desafios enfrentados no dia a dia da atividade rural.

Gilberto Lira destacou a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento das comunidades rurais e para o fortalecimento da economia local. Segundo o parlamentar, apoiar os pequenos produtores significa incentivar a produção de alimentos, gerar renda e garantir mais dignidade às famílias que vivem da terra.