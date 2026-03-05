05/03/2026
ContilPop
Gilberto Lira visita assentamento e dialoga com agricultores sobre fortalecimento da agricultura familiar

Encontro ocorreu no Assentamento Baixa Verde e reuniu produtores rurais para discutir melhorias na produção e mais oportunidades para as famílias do campo

Encontro reuniu produtores rurais da comunidade para discutir demandas e propostas de fortalecimento da agricultura familiar.
Foto: Ascom

O deputado Gilberto Lira esteve no Assentamento Baixa Verde, onde visitou a casa da moradora Cleiciane para dialogar com agricultores da comunidade sobre o fortalecimento da agricultura familiar.

Durante o encontro, que também contou com a presença de outros produtores rurais da região, foram debatidas as principais necessidades do campo, além de ideias e propostas voltadas à melhoria da produção e à geração de mais oportunidades para as famílias que vivem da agricultura.

Foto: Ascom

Na ocasião, os moradores puderam apresentar demandas e compartilhar experiências sobre os desafios enfrentados no dia a dia da atividade rural.

Durante a visita, agricultores da comunidade aproveitaram o encontro para apresentar demandas e conversar sobre melhorias para a produção rural no Assentamento Baixa Verde.

Foto: Ascom

Gilberto Lira destacou a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento das comunidades rurais e para o fortalecimento da economia local. Segundo o parlamentar, apoiar os pequenos produtores significa incentivar a produção de alimentos, gerar renda e garantir mais dignidade às famílias que vivem da terra.

