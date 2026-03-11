Ginásio no interior do Acre deve ser reinaugurado no dia 19 de março após reforma

O Ginásio Ronald de Moura, principal espaço destinado à prática esportiva em Santa Rosa do Purus, deverá ser entregue à população no próximo dia 19 de março, após passar por uma ampla reforma e revitalização realizada pelo governo do Acre.

A obra teve como objetivo melhorar a estrutura do local, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições para atletas, estudantes e demais moradores que utilizam o espaço para atividades esportivas e eventos comunitários.

O ginásio é considerado um dos mais importantes equipamentos esportivos do município, sendo palco frequente de campeonatos de futsal, partidas de vôlei, aulas de educação física e outras atividades promovidas por escolas e pela comunidade.

Com a conclusão da reforma, a expectativa é que o espaço volte a receber competições e eventos esportivos, contribuindo para o incentivo à prática de atividades físicas e para o fortalecimento do esporte na região.

A entrega da obra é aguardada com expectativa por moradores e atletas do município, que há algum tempo esperavam por melhorias na estrutura do ginásio.