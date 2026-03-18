Gio Garbelini, da Seleção, nega racismo na Espanha e rebate acusação

Brasileira se pronuncia após denúncia em Atlético de Madrid x Tenerife; arbitragem não ouviu ofensa e caso segue sob análise

Giovanne Menezes

18/03/2026 às 16:25

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(Reprodução/Instagram: @gio.garbelini)

Gio Garbelini se pronunciou nesta quarta-feira (18/3) sobre a acusação de racismo registrada na semifinal da Copa da Rainha, entre Atlético de Madrid e CD Tenerife, disputada na Espanha.

A denúncia partiu da goleira Noelia Ramos, que relatou à arbitragem que a atacante da Seleção Brasileira teria chamado a zagueira Dembele de “negra” durante uma confusão em campo. A fala foi incluída na súmula da partida.

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Abrir em tela cheia Gio Garbelini, da Seleção, nega racismo na Espanha e rebate acusaçãoReprodução/X: @GioGarbelini Campeã pela Seleção, Gio Queiroz é acusada de racismo em jogo na EspanhaReprodução/Instagram: @gio.garbelini Jogos Olímpicos Paris 2024 – Futebol Feminino – Lances da partida entre Brasil e EUA na final olímpica. Foto: Alexandre Loureiro/COB Jogos Olímpicos Paris 2024 – Futebol Feminino – Lances da partida entre Brasil e EUA na final olímpica. Foto: Alexandre Loureiro/COB

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“Venho a público me pronunciar sobre a denúncia registrada em súmula na partida de ontem, que me atribui uma acusação de cunho racista. Nego, de forma rotunda e categórica, ter proferido a palavra “negra” ou qualquer outro comentário racista ou ofensivo. O que foi registrado simplesmente não aconteceu. O racismo é algo que rejeito profundamente. Vai contra tudo o que sou e tudo o que vivi no esporte”, esclareceu Gio em nota.

O jogo ocorreu em Santa Cruz de Tenerife e definiu a classificação do Atlético de Madrid para a final. A equipe já havia vencido a ida por 1 a 0, com gol da própria Gio.

Na sequência, a atacante reforçou sua trajetória no futebol e criticou a associação de seu nome ao caso.

“Ao longo da minha carreira compartilhei vestiário, conquistas e amizades verdadeiras com pessoas de culturas e origens diferentes, e isso sempre foi algo natural para mim, não uma postura. Ver meu nome associado a uma mentira como essa me dói. E não vou aceitar em silêncio. Confio que a verdade virá à tona e que os fatos serão devidamente esclarecidos. Seguirei colaborando com tudo o que for necessário. Obrigada pelo carinho e apoio que tenho recebido”, concluiu a brasileira.

O episódio teve origem aos 43 minutos do segundo tempo, após falta marcada para o Atlético. Dembele empurrou a meia Fiamma, o que gerou confusão generalizada. A brasileira estava no lance.

Dembele foi expulsa, enquanto Fiamma recebeu cartão amarelo. Após a confusão, a arbitragem foi informada sobre a suposta ofensa, o que levou à ativação do protocolo antirracismo e à paralisação da partida por cinco minutos.

Segundo o relatório oficial, a equipe de arbitragem não ouviu qualquer declaração racista durante o jogo. O documento também registra que, após o apito final, Dembele aguardou a saída de Gio no túnel de acesso aos vestiários, onde houve novo desentendimento entre as atletas, contido por membros das equipes.

Dentro de campo, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol de Jensen, e avançou à final da Copa da Rainha. O adversário sai do confronto entre Barcelona e Levante Badalona.

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Fonte: Portal Leo Dias