03/03/2026
ContilPop
GIRO recupera motocicleta roubada na Cohab, em Cruzeiro do Sul

Os suspeitos não foram encontrados até o momento

A motocicleta foi localizada escondida em uma área de mata no bairro Cohab
A motocicleta foi localizada escondida em uma área de mata no bairro Cohab/Foto: cedida

Uma equipe do GIRO recuperou uma motocicleta roubada nas proximidades da Escola Cristão Cruzeiro, na Rua Canamaris, em Cruzeiro do Sul.

O veículo, uma Honda Fan 160, de placa NXR-7666, havia sido levado por dois indivíduos armados. Após o acionamento via rádio, os policiais iniciaram buscas imediatas nas possíveis rotas de fuga utilizadas pelos suspeitos.

Com apoio da ROTAM, a motocicleta foi localizada escondida em uma área de mata no bairro Cohab, nas proximidades da Sanacre. O veículo estava encoberto por folhas e capins, apresentando indícios de abandono recente e sem a chave na ignição.

Os suspeitos não foram encontrados até o momento. A motocicleta foi recuperada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

