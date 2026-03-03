GIRO recupera motocicleta roubada na Cohab, em Cruzeiro do Sul

Uma equipe do GIRO recuperou uma motocicleta roubada nas proximidades da Escola Cristão Cruzeiro, na Rua Canamaris, em Cruzeiro do Sul.

O veículo, uma Honda Fan 160, de placa NXR-7666, havia sido levado por dois indivíduos armados. Após o acionamento via rádio, os policiais iniciaram buscas imediatas nas possíveis rotas de fuga utilizadas pelos suspeitos.

Com apoio da ROTAM, a motocicleta foi localizada escondida em uma área de mata no bairro Cohab, nas proximidades da Sanacre. O veículo estava encoberto por folhas e capins, apresentando indícios de abandono recente e sem a chave na ignição.

Os suspeitos não foram encontrados até o momento. A motocicleta foi recuperada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

