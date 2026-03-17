18/03/2026
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Gkay encara processo milionário com casa de aposta e rebate crise: “Não quero na farofa”

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Exclusivo

Gkay encara processo milionário com casa de aposta e rebate crise: “Não quero na farofa”

Em meio aos rumores de que estaria “falida”, a influenciadora Gkay é acusada de não cumprir pagamentos, gerando polêmica e repercussão nos bastidores do entretenimento

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Alexia AlcantarinoLeo Dias

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Gkay encara processo milionário com casa de aposta e rebate crise: “Não quero na farofa”
Procurada pelo portal LeoDias, Gkay negou as especulações. (Reprodução/@gkay)

        A influenciadora digital Gkay passou a ser alvo de comentários nos bastidores do entretenimento após ser acusada de não cumprir pagamentos por estar, segundo pessoas próximas, em situação financeira delicada. A situação se agravou após um processo de R$ 8 milhões movido pela Esportes da Sorte, uma casa de apostas. A blogueira agora tenta um acordo para negociar a dívida, ofertando o montante de R$ 4 milhões.

        De acordo com informações às quais a reportagem teve acesso, a cobrança teria sido feita por uma casa de apostas que mantinha contrato com a influenciadora. Nos bastidores do mercado de entretenimento e publicidade, os comentários que circulam apontam que a situação teria levado Gkay a enfrentar dificuldades financeiras, com rumores de que ela “estaria falida”.

        Veja as fotos

        Reprodução: Instagram/@gessica
        Gkay em Fernando de Noronha com look recheado de conchasReprodução: Instagram/@gessica
        Crédito: Reprodução Instagram @gessica
        Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Reprodução Instagram @gessica
        Crédito: Reprodução Instagram @gessica
        Gkay reproduziu um look de Alexander McQueen para tradicional baile de HalloweenCrédito: Reprodução Instagram @gessica
        Portal LeoDias
        GKay confirma nova edição da “Farofa”Portal LeoDias
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        GKay confirma nova edição da “Farofa”Portal LeoDias

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        Procurada pela reportagem, Gkay negou as especulações e esclareceu que não existe qualquer dívida relacionada à não realização da Farofa da Gkay.

        Segundo a influenciadora, a cobrança mencionada se refere, na verdade, a uma multa contratual pela rescisão de um acordo publicitário firmado com a casa de apostas Esporte da Sorte. De acordo com ela, a decisão de romper o contrato ocorreu após optar por não continuar fazendo publicidade para empresas do setor de apostas.

        Gkay também ressaltou que a multa não tem relação com a realização da Farofa da Gkay, cuja próxima edição já está confirmada para dezembro deste ano.

        A influenciadora rebateu ainda os rumores de falência, que ganharam força após sua ausência na última temporada da Paris Fashion Week. Segundo ela, não há qualquer crise financeira, e sua participação na edição de julho do evento já está confirmada.

        A reportagem também procurou a casa de apostas Esporte da Sorte para comentar o caso. Até o fechamento desta matéria, a empresa não havia retornado o contato.

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        Tags:Farofa da Gkay, Gessica Kayane, Gkay
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        Fonte: Portal Leo Dias

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