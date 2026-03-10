Gladson abre mais de R$ 560 milhões em créditos suplementares no Diário Oficial; confira

O governador Gladson Camelí oficializou a abertura de diversos créditos suplementares e especiais na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) publicada nesta terça-feira (10).

As medidas visam reforçar as dotações orçamentárias de diversas secretarias e órgãos do governo para a execução de ações estratégicas em todo o estado. No total, os decretos somam R$ 561.339.490,82 em novos investimentos e remanejamentos.

O primeiro crédito suplementar é no valor de R$ 100.292.938,91, com destaques para R$ R$ 24.908.000,00 para Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Para o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) são R$ 900.000,00 e para o Ministério Público do Acre (MPAC) são R$ 139.000,00.

Para Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), unidade gestora, serão R$ 5.734.509,61. Ainda para a SEE, destinado à Fundação de Cultura Elias Mansour serão R$ 5.699,30 e para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) serão R$ 1.360.310,17.

Ainda no primeiro crédito, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) terá R$ 270.000,00. Para a Saúde, serão destinados R$ 4.920.468,28 para a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre).

Além desse decreto, outros créditos também foram abertos nos valores de R$ 2.360.021,35, R$ 3.773.356,48, R$ 71.877.059,84, R$ 197.382.295,27 e R$ 185.653.818,97, somando R$ 561.339.490,82.

Confira todos os decretos:

Crédito suplementar 10 de março