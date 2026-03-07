Gladson aproveita rede em aeródromo do Acre e brinca: “É a sala VIP”; ASSISTA AO VÍDEO

Durante uma agenda oficial no interior do estado, em Porto Walter, o governador Gladson Camelí chamou a atenção ao transformar o ambiente do aeródromo de Porto Walter em um cenário de descontração.

O momento, que rapidamente ganhou repercussão nas redes, mostra o gestor aproveitando a estrutura local de uma maneira pouco convencional: descansando em uma rede armada no próprio terminal.

A cena ocorreu enquanto Cameli interagia com a equipe. Entre risos, o governador não poupou elogios ao que chamou, em tom de brincadeira, de “sala VIP” do aeroporto municipal.

“Ô, Glória. Prefeito, pode despachar comigo. É a sala VIP do aeroporto de Porto Walter. Viu como que os nossos aeródromos é chique? Eu aposto que qualquer aeroporto por aí pelo mundo, tem uma rede igual a essa”, escreveu o governador em seu perfil nas redes sociais.