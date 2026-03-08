Gladson Cameli homenageia mulheres do Acre e destaca políticas públicas voltadas ao público feminino

O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou neste domingo (8) uma mensagem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher em suas redes sociais. No vídeo divulgado no perfil oficial do Instagram, o chefe do Executivo estadual destacou o papel das mulheres na construção da sociedade e ressaltou ações voltadas à valorização feminina no estado.

Na gravação, Cameli afirmou ter orgulho das mulheres acreanas e destacou a força e a determinação presentes na trajetória de muitas delas.

“Eu tenho um orgulho imenso das mulheres da nossa terra, mulheres fortes, determinadas, que trabalham, estudam, empreendem, cuidam da família e ainda encontram tempo para sonhar”, disse o governador.

Ele também ressaltou a importância das mulheres na construção da história do estado. “Mulheres da capital ao interior, vocês são protagonistas da nossa história”, afirmou.

Durante a mensagem, o governador citou políticas públicas implementadas durante sua gestão voltadas ao fortalecimento da participação feminina e ao enfrentamento da violência.

“Na nossa gestão eu fiz questão de ampliar políticas públicas voltadas para as mulheres. Investimos na proteção e no enfrentamento à violência, fortalecemos ações de qualificação profissional, incentivamos o empreendedorismo feminino e ampliamos a presença de mulheres em cargos de liderança dentro do governo”, declarou.

Cameli também destacou o impacto da participação feminina no desenvolvimento social. “Eu acredito que quando a mulher avança o Acre inteiro avança junto”, disse.

Ao final da mensagem, o governador parabenizou as mulheres pela data. “Vocês constroem o presente e o futuro para o nosso estado. Parabéns a todas as mulheres”, concluiu.