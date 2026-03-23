23/03/2026
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Gladson chama Mailza Assis de ‘leal’ e reforça apoio à vice em 2026

Governador elogia trajetória de Mailza, destaca crescimento político e fala em continuidade da gestão

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Gladson e Mailza
Gladson e Mailza/Foto: Reprodução

No cenário pré-eleitoral, o governador Gladson Cameli fez um forte gesto político nesta segunda-feira (23) ao classificar a vice-governadora Mailza Assis como “leal” e defender a continuidade do grupo no poder a partir de 2027.

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Durante agenda pública, Gladson Camelí adotou um tom pessoal ao falar sobre a relação com a vice-governadora Mailza Assis, destacando confiança e parceria ao longo da gestão.

“Não existe coisa mais importante na vida do que a lealdade de uma pessoa. E ela nunca me traiu, nunca tramou nada contra mim”, afirmou o governador.

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A declaração foi feita durante um discurso que misturou balanço de gestão e projeções políticas. Ele também reforçou que pretende encerrar o mandato “de cabeça erguida” e indicou que vê em Mailza o nome para dar continuidade ao trabalho iniciado em 2019.

“Estou entregando o bastão para uma mulher, mãe, guerreira e, principalmente, leal”, disse.

O governador ainda destacou o crescimento político da vice ao longo dos últimos anos, citando sua evolução nas pesquisas e o fortalecimento do grupo governista.

Sem citar adversários diretamente, Camelí defendeu a permanência do projeto político atual. “Não podemos trocar aquilo que está dando certo”, afirmou.

Ele também sinalizou que pretende adotar uma postura propositiva no debate eleitoral, evitando ataques. “Não vou ficar respondendo ofensas. Vou apresentar propostas e seguir minha linha”, declarou.

Ao final, o governador ressaltou que o resultado das eleições não depende apenas de lideranças políticas, mas da decisão da população. “Depende do que nós queremos”, concluiu.

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