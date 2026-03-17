Gladson e governadores da Amazônia Legal entregam carta em homenagem à coordenadora da ONU

O governador do Acre, Gladson Camelí, participou da entrega da “Carta São Luís Silvia Rucks” à coordenadora residente da ONU no Brasil, Silvia Rucks, durante o encerramento do 29º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado nesta terça-feira (17), em São Luís (MA).

O documento final do encontro recebeu o nome da diplomata uruguaia como forma de reconhecimento à sua atuação no país desde 2021. Prestes a deixar o Brasil para assumir novas funções internacionais, Silvia Rucks foi homenageada pelos governadores pela contribuição ao fortalecimento de pautas estratégicas na região amazônica.

Ao longo de sua gestão, Rucks teve participação ativa nas discussões do Consórcio da Amazônia Legal, defendendo temas como o combate à fome, a proteção ambiental, a igualdade de gênero e os direitos dos povos indígenas, sempre alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Mais do que uma homenagem, a carta consolida o posicionamento conjunto dos estados da Amazônia Legal. No texto, os governadores reafirmam a importância da atuação integrada entre os nove estados, destacando que a união regional é essencial para enfrentar desafios e defender interesses comuns.

O documento também reconhece o papel estratégico da Amazônia no equilíbrio climático global e reforça o compromisso com um modelo de desenvolvimento baseado na bioeconomia, na conservação da floresta e na geração de oportunidades para a população local.

Além disso, a carta ratifica iniciativas estruturantes como a Estratégia Amazônia 2050 e o Plano de Transformação Ecológica da Amazônia, que orientam ações voltadas à construção de uma economia de baixo carbono, inovadora e inclusiva.

Um dos principais encaminhamentos do fórum é o fortalecimento da bioeconomia, além do avanço da regularização fundiária, melhorias na infraestrutura e logística da região, além do reforço às ações de combate ao desmatamento e aos crimes ambientais, com maior integração entre os estados.

Na área de segurança pública, os governadores também destacaram a necessidade de ampliar a cooperação no enfrentamento aos crimes ambientais, incluindo capacitação e padronização de dados, além do apoio ao fortalecimento do policiamento fluvial na região amazônica.

A carta ainda enfatiza a importância do diálogo permanente com o governo federal e de mecanismos de financiamento, como o Fundo ONU-Brasil, para viabilizar políticas públicas estruturantes e sustentáveis.

Ao final, os governadores reafirmam o compromisso com uma Amazônia mais forte, integrada e sustentável, baseada na cooperação, no respeito às diversidades e na valorização dos povos que vivem na região.

Com informações da Agência de Notícias do Acre