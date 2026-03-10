Gladson sanciona lei que garante R$ 2 milhões em recursos para o futebol acreano

O governo do Acre publicou, nesta terça-feira (10), a Lei nº 4.779, que autoriza a destinação de R$ 2 milhões para o fomento do desporto de alto rendimento no Acre, com foco no futebol acreano durante 2026.

A lei sancionada pelo governador Gladson Camelí e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a publicação, os recursos têm como finalidade apoiar competições e atividades de futebol no estado, além de garantir a realização do Campeonato Acreano de Futebol em 2026.

“A destinação de recursos de que trata esta Lei tem caráter específico e natureza não habitual, com o propósito de viabilizar o cumprimento das obrigações decorrentes da realização do campeonato estadual de futebol profissional de 2026”, diz o texto.

As despesas decorrentes desta Lei devem correr por conta de dotação orçamentária atribuída à Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), ficando autorizada a abertura de créditos adicionais necessários a seu atendimento. O anexo da lei detalha como os R$ 2 milhões serão divididos entre diversas categorias, com valores destinados ao futebol masculino (1ª divisão), futebol feminino, categorias de base, além de apoio para arbitragem, crônica esportiva, futebol amador adulto e seleções municipais sub-17.

Confira:

2 milhões esporte