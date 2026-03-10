10/03/2026
ContilPop
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais
Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026
O desafio de levar o “pernambucanês” ao Oscar: como traduzir as gírias de ‘O Agente Secreto’
Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio
“O Agente Secreto” chega à Netflix e está entre os mais vistos
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira

Gladson sanciona lei que garante R$ 2 milhões em recursos para o futebol acreano

O anexo da lei detalha como os R$ 2 milhões serão divididos entre diversas categorias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O valor será destinado ao futebol acreano
O valor será destinado ao futebol acreano/Foto: Reprodução

O governo do Acre publicou, nesta terça-feira (10), a Lei nº 4.779, que autoriza a destinação de R$ 2 milhões para o fomento do desporto de alto rendimento no Acre, com foco no futebol acreano durante 2026. 

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A lei sancionada pelo governador Gladson Camelí e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

LEIA TAMBÉM: Gladson institui programas que criam Cartão Material Escolar e incentivo ao esporte de base

De acordo com a publicação, os recursos têm como finalidade apoiar competições e atividades de futebol no estado, além de garantir a realização do Campeonato Acreano de Futebol em 2026.

“A destinação de recursos de que trata esta Lei tem caráter específico e natureza não habitual, com o propósito de viabilizar o cumprimento das obrigações decorrentes da realização do campeonato estadual de futebol profissional de 2026”, diz o texto.

As despesas decorrentes desta Lei devem correr por conta de dotação orçamentária atribuída à Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), ficando autorizada a abertura de créditos adicionais necessários a seu atendimento. O anexo da lei detalha como os R$ 2 milhões serão divididos entre diversas categorias, com valores destinados ao futebol masculino (1ª divisão), futebol feminino, categorias de base, além de apoio para arbitragem, crônica esportiva, futebol amador adulto e seleções municipais sub-17.

Confira:

2 milhões esporte

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.