O governador do Acre, Gladson Camelí, publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (6) um vídeo mostrando momentos de sua visita ao município de Porto Walter. Nas imagens, o chefe do Executivo aparece cumprindo agenda institucional, conversando com moradores e até descansando em uma rede durante a passagem pela cidade.

No vídeo, Gladson destacou que a população de Porto Walter passa a ser beneficiada pelo programa Integra Acre, voltado principalmente para moradores de municípios de difícil acesso.

“Hoje, a população de Porto Walter também passa a ser beneficiada com o programa Integra Acre, que vai custear 50% do valor das passagens aéreas para quem precisa receber atendimento médico e outros serviços públicos fora do município”, afirmou. O governador também ressaltou que o programa será ampliado para outras cidades isoladas do estado.

“Além de Porto Walter, a população dos outros municípios de difícil acesso, como Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, também serão beneficiadas com o Integra Acre”, destacou.

Durante a visita, Gladson também falou sobre investimentos na educação do município, com melhorias na estrutura das escolas e apoio aos estudantes. “Também trouxemos investimentos para a educação. Vamos reformar escolas e distribuir kits com material escolar aos alunos”, disse.

Outra ação anunciada foi voltada à mobilidade e geração de oportunidades. Segundo o governador, o governo estadual realizou a entrega de novas habilitações por meio do programa CNH Social. “Os investimentos continuam. Entregamos 25 CNHs Social e também coletes aos mototaxistas. Vale lembrar que só aqui já entregamos 208 CNHs”, afirmou.

Ainda durante a agenda em Porto Walter, o governador destacou a parceria com a prefeitura para a realização de um evento tradicional do município. “A nossa vinda aqui também foi para firmar parceria com a prefeitura para a realização do Festival do Milho”, completou.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra diversos momentos da agenda no município, incluindo visitas a moradores, encontros com lideranças locais e o momento descontraído em que o governador aparece descansando em uma rede, enquanto conversa sobre as ações do governo para a região.