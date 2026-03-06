Gladson volta a exonerar e nomear comissionados do governo nesta sexta-feira; confira

O governador Gladson Camelí publicou, na edição do Diário Oficial do Estado do Acre desta sexta-feira (6), uma nova série de atos administrativos envolvendo mudanças em cargos comissionados do governo estadual. Entre as medidas estão exonerações e novas nomeações para diferentes setores da administração pública.

As alterações fazem parte da rotina administrativa do Executivo e costumam ocorrer ao longo do ano para ajustes na estrutura de secretarias, autarquias e demais órgãos vinculados ao governo. Os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, ou seja, podem ser ocupados e dispensados por decisão direta do governador.

Nos atos publicados, alguns servidores foram desligados de suas funções enquanto outros passaram a ocupar postos estratégicos na estrutura do governo. As nomeações e exonerações passam a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial.

Movimentações desse tipo são comuns na gestão estadual e, em muitos casos, acompanham mudanças internas em secretarias ou reestruturações administrativas. O governo também utiliza essas alterações para reforçar equipes técnicas e políticas em áreas consideradas prioritárias.

Confira abaixo a lista de exonerações e nomeações publicadas na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado:

EXONERAÇÃO1