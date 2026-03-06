07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Globo desiste do “laboratório” no “BBB 26” após avaliar que elenco está rendendo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
globo-desiste-do-“laboratorio”-no-“bbb-26”-apos-avaliar-que-elenco-esta-rendendo

A Globo bateu o martelo e decidiu não colocar em prática o “laboratório” anunciado antes da estreia do “BBB 26”. A coluna apurou que a direção do reality avaliou que a dinâmica não será mais necessária nesta edição, já que o elenco atual tem entregado conflitos, narrativas e movimentação suficientes dentro da casa.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O tal laboratório havia sido apresentado como uma das grandes novidades da temporada. A proposta era criar um confinamento paralelo — nos moldes da antiga casa de vidro ou do paiol de “A Fazenda” — onde novos participantes ficariam isolados antes de disputar uma vaga no programa principal.

Leia Também

Fãs articulam denúncia à Endemol e questionam credibilidade do “BBB 26”
Carla Bittencourt

Fãs articulam denúncia à Endemol e questionam credibilidade do “BBB 26”

Adriane Galisteu comenta comparações entre o “BBB” e “A Fazenda”: “A gente se aplaude”
Reality Show

Adriane Galisteu comenta comparações entre o “BBB” e “A Fazenda”: “A gente se aplaude”

Opinião: “Sincerão” sem réplica esfria jogo já morno no “BBB 26”
Carla Bittencourt

Opinião: “Sincerão” sem réplica esfria jogo já morno no “BBB 26”

Opinião: “BBB 26” corre risco de virar reprise com nova liderança de Jonas
Carla Bittencourt

Opinião: “BBB 26” corre risco de virar reprise com nova liderança de Jonas

Na ideia original, o público poderia substituir jogadores considerados “plantas” por nomes do laboratório. O espaço também poderia reaproveitar ex-participantes que passaram pelo quarto branco ou deixaram o jogo em circunstâncias específicas. A promessa era “sacudir” a casa e manter o programa imprevisível.

O próprio Tadeu Schmidt chegou a mencionar a dinâmica em entrevistas e durante o programa ao vivo, reforçando que se tratava de uma estratégia pensada desde o início da temporada.

Mas, na prática, o assunto simplesmente desapareceu das menções oficiais nas últimas semanas — e agora tem explicação. Segundo fontes da produção, a avaliação interna é que o jogo está fluindo bem como está. O elenco tem entregado embates, reviravoltas e engajamento nas redes, o que esvaziou a necessidade de uma intervenção externa.

Há também o entendimento de que a entrada de novos confinados, carregando informações de fora, poderia comprometer o equilíbrio competitivo e alterar uma dinâmica que vem funcionando.

Diferentemente de outras situações em que o programa voltou atrás publicamente — como na 24ª edição, quando Boninho explicou o cancelamento de um falso participante argentino após repercussão negativa —, desta vez não deve haver comunicado formal. A decisão é tratar o laboratório como uma possibilidade que ficou pelo caminho.

Nos bastidores, o clima é de satisfação com o rendimento do elenco. E, pelo menos por enquanto, o “BBB 26” seguirá sem reforços.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.