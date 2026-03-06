Globo desiste do “laboratório” no “BBB 26” após avaliar que elenco está rendendo

A Globo bateu o martelo e decidiu não colocar em prática o “laboratório” anunciado antes da estreia do “BBB 26”. A coluna apurou que a direção do reality avaliou que a dinâmica não será mais necessária nesta edição, já que o elenco atual tem entregado conflitos, narrativas e movimentação suficientes dentro da casa.

O tal laboratório havia sido apresentado como uma das grandes novidades da temporada. A proposta era criar um confinamento paralelo — nos moldes da antiga casa de vidro ou do paiol de “A Fazenda” — onde novos participantes ficariam isolados antes de disputar uma vaga no programa principal.

Leia Também Carla Bittencourt Fãs articulam denúncia à Endemol e questionam credibilidade do “BBB 26” Reality Show Adriane Galisteu comenta comparações entre o “BBB” e “A Fazenda”: “A gente se aplaude” Carla Bittencourt Opinião: “Sincerão” sem réplica esfria jogo já morno no “BBB 26” Carla Bittencourt Opinião: “BBB 26” corre risco de virar reprise com nova liderança de Jonas

Na ideia original, o público poderia substituir jogadores considerados “plantas” por nomes do laboratório. O espaço também poderia reaproveitar ex-participantes que passaram pelo quarto branco ou deixaram o jogo em circunstâncias específicas. A promessa era “sacudir” a casa e manter o programa imprevisível.

O próprio Tadeu Schmidt chegou a mencionar a dinâmica em entrevistas e durante o programa ao vivo, reforçando que se tratava de uma estratégia pensada desde o início da temporada.

Mas, na prática, o assunto simplesmente desapareceu das menções oficiais nas últimas semanas — e agora tem explicação. Segundo fontes da produção, a avaliação interna é que o jogo está fluindo bem como está. O elenco tem entregado embates, reviravoltas e engajamento nas redes, o que esvaziou a necessidade de uma intervenção externa.

Há também o entendimento de que a entrada de novos confinados, carregando informações de fora, poderia comprometer o equilíbrio competitivo e alterar uma dinâmica que vem funcionando.

Diferentemente de outras situações em que o programa voltou atrás publicamente — como na 24ª edição, quando Boninho explicou o cancelamento de um falso participante argentino após repercussão negativa —, desta vez não deve haver comunicado formal. A decisão é tratar o laboratório como uma possibilidade que ficou pelo caminho.

Nos bastidores, o clima é de satisfação com o rendimento do elenco. E, pelo menos por enquanto, o “BBB 26” seguirá sem reforços.