Gol de cabeça decide final e garante título da Copa Rei Pelé em Cruzeiro do Sul

A final da Copa Rei Pelé, realizada no Estádio Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, foi marcada por emoção, superação e um gol decisivo que garantiu o título da competição. A equipe da Sonte Sinai venceu o time master do São José neste sábado (21) e ficou com o troféu.

O protagonista da vitória foi o atleta Jarisson Costa da Cruz, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio ainda no primeiro tempo, garantindo o placar que definiu o confronto.

Segundo Jarisson, o lance foi resultado da preparação da equipe ao longo da semana e da eficiência na jogada ensaiada. “A gente teve uma boa preparação, o Diniz fez o lançamento e eu fui feliz na cabeçada. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos esse título”, destacou.

Apesar de atuar como volante, função mais defensiva, o jogador apareceu como elemento surpresa no ataque e decidiu a partida. “Minha função não é fazer gol, mas fui feliz ali no momento certo”, completou.

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A conquista tem um sabor especial para o grupo, que no ano passado ficou com o vice-campeonato. Desta vez, a equipe conseguiu dar a volta por cima e levantar o troféu.

O técnico Wagner Oliveira explicou que a estratégia foi determinante para o resultado. “Montamos um plano de jogo diferente, tiramos o centroavante da área e trabalhamos com jogadores de meio. O gol saiu justamente nessa surpresa”, afirmou.

Outro destaque da campanha foi o jogador Valdenizio de Moura Oliveira, conhecido como Sula, que relembrou a superação após uma grave lesão. “Há dois anos eu rompi o tendão de Aquiles e fiquei mais de um ano parado. Hoje poder voltar, jogar e ser campeão é motivo de muita gratidão”, disse.

A competição também contou com o apoio da gestão municipal. O secretário adjunto de educação, Edvaldo Gomes, ressaltou a importância do torneio. “É uma competição que valoriza atletas que já fizeram muito pelo futebol da nossa cidade e continuam contribuindo com o esporte”, destacou.

Debaixo das traves, o goleiro Carlos Saraiva teve atuação decisiva, evitando que o placar fosse ampliado pelo adversário. Para ele, o título é resultado do esforço coletivo. “Esse troféu é de todo o grupo. Cada um deu o máximo dentro de campo. Ser campeão é uma alegria imensa”, afirmou.

Além do troféu, a competição premiou a equipe campeã com R$ 20 mil, um valor significativo que reforça a importância e o crescimento do torneio no cenário esportivo regional.